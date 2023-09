Vandali in azione a Canicattì, imbrattati muri e distrutti arredi in un centro sociale

I malviventi hanno distrutto il materiale didattico presente all'interno della struttura, imbrattato i muri e rotto le lavagne

Vandali in azione nell’Agrigentino. Ignoti hanno fatto irruzione in un centro sociale a Canicattì, in contrada Bastianella. I malviventi hanno distrutto il materiale didattico presente all’interno della struttura, imbrattati i muri e rotto le lavagne.

Indagano i carabinieri

Secondso una prima stima, i danni ammonterebbero a circa 200mila euro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Al via le indagini per risalire agli autori del raid.