Vasco Rossi “Con me artisti stranieri in Italia hanno imparato a bussare”

Il rocker modenese ha ricevuto la Lupa d'Oro in Campidoglio dalle mani del sindaco di Roma Roberto Gualtieri

“Con me gli artisti internazionali hanno imparato a bussare quando vengono in Italia, a chiedere il permesso. Prima non era così, i grandi numeri li facevano solo gli artisti stranieri, io ho cambiato il paradigma”. Così Vasco Rossi, nel ricevere la Lupa d’Oro in Campidoglio dalle mani del sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

Il rocker lo ha voluto sottolineare, ripercorrendo le tappe salienti della sua carriera e dei suoi concerti nella Capitale, la sua unicità nel panorama della musica live nel nostro paese, che lo ha portato anche nell’estate del 2022 a totalizzare 701mila spettatori nei suoi concerti, 120mila dei quali hanno assistito alle due date romane al Circo Massimo.

Un passaggio del suo discorso Vasco lo ha dedicato anche al fatto di non avere mai inciso canzoni in altre lingue: “Mi hanno proposto più volte di cantare in spagnolo ma io mi sono sempre rifiutato. Io sono italiano, canto in italiano, chi mi vuole ascoltare mi ascolta così come sono”.