Vaticano, il portavoce “Ratzinger lucido e vigile, condizioni gravi”

"Il Papa emerito è riuscito a riposare bene, è lucido e vigile. Pur restando gravi le condizioni la situazione è stabile", ha detto Bruni

“Il Papa emerito è riuscito a riposare bene la notte scorsa, è assolutamente lucido e vigile e oggi, pur restando gravi le sue condizioni, la situazione al momento è stabile“. Lo fa sapere il portavoce del Vaticano Matteo Bruni parlando delle condizioni di salute di Joseph Ratzinger. “Papa Francesco – spiega ancora – rinnova l’invito a pregare per lui e ad accompagnarlo in queste ore difficili”.

L’invito a pregare di Papa Francesco

“Ratzinger è molto malato”, ha spiegato ieri Papa Francesco alla fine dell’udienza generale in Vaticano chiedendo ai fedeli di pregare per il Papa emerito, “Una preghiera speciale per il Papa emerito Benedetto che nel silenzio sta sostenendo la Chiesa”. Subito dopo Bergoglio è andato al monastero a Mater Ecclesiae a trovare il suo predecessore. Domani la diocesi di Roma ha organizzato – alle 17.30 – una messa nella quale si pregherà per Joseph Ratzinger nella Basilica di San Giovanni in Laterano. A presiederla, monsignor Guerino Di Tora, vicario del cardinale arciprete della basilica lateranense.