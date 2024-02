Ragazza muore in un incidente: “Ha chiesto ad amico di guidare, sfrecciavano con musica alta”

Grande commozione ai funerali della sfortunata 25enne

Tragedia immane a Oderzo in provincia di Treviso. A perdere la vita, forse per una fatale disattenzione alla guida è una ragazza di 25 anni. Si chiamava Chiara Bortoletto, ed era alal guida della Mazda MX5 dell’amico, quando, all’altezza del civico 54 di via Fraine la vettura si è ribaltata fidendo in un fossato. L’incidente è avvenuto il 5 febbraio 2024 alle 15. Fondamentale per ricostruire l’esatta dinamica del sinistor la testimonianza di una persone, che ha visto i due ragazzi sfrecciare a velocità sostenuta e con la musica ad alto volume. Le prime ipotesi sull’incidente che ricostruiscono l’accaduto, raccontano della richiesta della ragazza di guidare l’auto. Sul caso indagano i carabinieri. A riportare le parole colme di dolore della zia della vittima è il Gazzettino.

Segretaria in un’azienda

“Siamo sconvolti, è un dolore immenso, i genitori non riescono neanche a parlare», le parole della zia riportate dal Gazzettino. Chiara viveva con la famiglia in via Marconi a Crocetta del Montello. Dopo gli studi al Besta, aveva fatto diversi lavori: segretaria in una ditta di Breganze, nel Vicentino, la Metal Mec, e poi undici mesi a Londra, dove aveva trovato impiego da Starbucks, come supervisore. Tutte le esperienze la avevano aiutata a maturare e crescere professionalmente. Ora lavorava come segretaria in un’altra azienda”.