Venti di primavera e di novità per il QdS: la buona informazione non si ferma mai

Dopo il restyling del sito, prosegue anche online la strada dell’approfondimento per sfatare i luoghi comuni

Si comincia a respirare aria di primavera e con la bella stagione arrivano anche tante novità. Partiamo dal piccolo spoiler con cui c’eravamo salutati lo scorso mese. Avevamo anticipato che il Quotidiano di Sicilia aveva in cantiere per l’8 marzo un approfondimento sulla Giornata internazionale della donna incentrato su politica, istituzioni, imprese e associazionismo per fare il punto sul contributo che ciascun ambito può offrire al dibattito sulla parità di genere, senza dimenticare una riflessione sul ruolo che l’informazione può giocare nella “narrazione” di tutti i temi legati alla donna.

Ospite d’onore di questo ampio e corposo approfondimento è stata la ministra per le Pari opportunità, Eugenia Roccella, con la quale abbiamo parlato della più grande incompiuta italiana: la parità di genere. “Per avere pari opportunità – ha evidenziato Roccella – dobbiamo costruire tempi e modalità di lavoro, di carriera, di presenza pubblica a misura di donna, dimostrando che la presenza femminile è un punto di forza in ogni ambito”. Ma abbiamo raccolto anche i punti di vista della segretaria generale della Federazione nazionale della Stampa Italiana Alessandra Costante, della presidente del Comitato imprenditoria femminile di Confindustria Catania Monica Luca, della professoressa associata in filosofia del diritto all’Università di Palermo e attivista Alessandra Sciurba, della deputata Paola De Micheli, della presidente dell’Associazione Thamaia di Catania Anna Agosta e, ancora, dell’avvocato penalista Maria Teresa Cultrera e della psicoterapeuta Laura Monteleone (entrambe firme di punta del progetto targato QdS “La voce delle donne”).

La strategia dell’informazione dell’approfondimento che ribalta i luoghi comuni continua a premiare l’impegno della squadra del Qds: le inchieste sono ormai regolarmente rassegnate dalle principali trasmissioni televisive d’informazione, con Sky Tg 24 e RaiNews24 in testa.

Sempre a proposito di ricorrenze, quello di marzo per il gruppo Tregua è un mese importante: il 15 marzo di cinquant’anni fa nasceva a Catania l’Industria mediterranea elettronica (Imeservice), una scommessa “folle” che però fu vinta dal suo fondatore, Carlo Alberto Tregua, direttore del Quotidiano di Sicilia.

L’affascinante storia dietro alla nascita di Imeservice è stata ripercorsa in una lunga intervista a Tregua pubblicata sul QdS proprio in occasione di questo importante compleanno, mercoledì 15 marzo.

Dopo il lancio del restyling del sito, la squadra del QdS.it continua a perseguire la strada dell’approfondimento delle notizie, con servizi dettagliati su politica, economia, formazione e lavoro, senza dimenticare il territorio e lo sport seguito a 360° grazie al lavoro dei nostri collaboratori.