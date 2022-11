“Verissimo”, arrivano Gessica Notaro e Orietta Berti: anticipazioni sabato 19 e domenica 20 novembre

Anche in questo fine settimana saranno numerosi gli ospiti che si alterneranno nel salotto di Silvia Toffanin. Ecco tutte le anticipazioni.

Silvia Toffanin è pronta a far compagnia ai telespettatori di Canale 5 con una nuova puntata di “Verissimo”. Sabato 19 e domenica 20 novembre a partire dalle 16:30 su Canale 5 inizia un weekend televisivo pomeridiano ricco come sempre di pluralità, curiosità, gossip e approfondimento.

La conduttrice anche per questa settimana non si è fatta mancare nulla e punta dritta al cuore del pubblico con due storie d’amore davvero belle e importanti.

Verissimo, puntata 19 novembre

Nella puntata di sabato 19 novembre, in studio con Silvia Toffanin ci saranno Gessica Notaro e il fidanzato Filippo Bologni. La donna ha commosso l’opinione pubblica dopo il tragico evento nel quale l’ex fidanzato l’ha sfregiata al volto con l’acido.

Da allora, è diventata un personaggio molto amato per il coraggio e la determinazione. A “Verissimo” racconterà la sua storia d’amore. Di recente, il fidanzato le ha fatto la proposta di matrimonio durante un evento pubblico.

A seguire si alterneranno in studio l’attrice Simona Marchini, l’influencer Soleil Sorge e la ballerina e conduttrice tv Lorella Boccia. Massima attenzione per il caso legato alla ginnastica ritmica femminile. Silvia Toffanin intervisterà le ex Farfalle azzurre Nina Corradini e Anna Basta, che hanno avuto la forza di raccontare la loro verità sui presunti abusi subiti quando si allenavano nella famosa Accademia di Desio.

Verissimo, puntata 20 novembre

Nella puntata di domenica 20 novembre, invece, tornerà in tv Suor Cristina, diventata famosa nel mondo per aver vinto il programma canoro The Voice. Dialogherà con la conduttrice svelando qual è la sua nuova vita.

Presenti anche Lorella Cuccarini e Orietta Berti, seguitissime dal pubblico su Canale 5. La prima, infatti, è coach nell’ultima edizione di Amici. La seconda, invece, è una delle due opinioniste dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip. Silvia Toffanin avrà come ospite anche Elisabetta Gregoraci. Ci sarà un momento inedito. Sarà l’occasione di una sorpresa per Tiziano Ferro, Gerry Scotti e la stessa conduttrice.

In ultimo, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser tornano a Verissimo con una novità. I due presto si sposeranno e coroneranno il loro sogno d’amore.

Insomma, ancora una volta Silvia Toffanin bada a rendere felici i telespettatori. La trasmissione va in onda su Canale 5 e in diretta streaming su Mediaset Infinity. Sulla piattaforma è possibile recuperare le singole interviste e anche vedere qualche clip extra inedita.