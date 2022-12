Verissimo, Ivana Spagna choc: “Ho pensato al suicidio, mi ha salvato la mia gatta”

Ivana Spagna, dopo la morte della madre, ha pensato al suicidio: la confessione choc durante la puntata odierna di "Verissimo".

Ivana Spagna ha pensato al suicidio.

La confessione choc arriva direttamente dalla cantautrice 68enne, ospite di Silvia Toffanin a “Verissimo”.

A determinare lo stato depressivo di Ivana Spagna, il dolore mai superato per la morte della madre.

“Ho pensato al suicidio, mi ha salvata la mia gatta – racconta la cantautrice – “Ero distrutta nella mente e nel fisico e dopo la fine della tournée ho avuto quel brutto pensiero”.

A salvare Ivana Spagna è stato l’amore per il suo felino: “Quando ho realizzato quello che stavo per fare, l’ho presa in braccio e ho pianto – conclude – Troppo comodo togliersi di mezzo, così si porta dolore a chi ci ama. Ho tanti periodi di crisi ma vado avanti, anche per i miei gattini”.