Verissimo, la risposta di Gianni Sperti all’ex Paola Barale: “Vuol far credere a tutti che io sia gay”

Il ballerino e storico opinionista di "Uomini e Donne" Gianni Sperti replica alle accuse dell'ex moglie Paola Barale a "Verissimo"

Gianni Sperti è tornato a parlare del suo matrimonio con l’ex moglie Paola Barale ospite di Silvia Toffanin a “Verissimo”.

Il ballerino nonchè storico opinionista di “Uomini e Donne” ha risposto alle insinuazioni della showgirl, che l’aveva accusato di falsità durante la loro storia durata sette anni.

“Ho superato il fallimento del mio matrimonio – le parole di Gianni Sperti – non capisco la sua necessità di parlare dell’ex prima dell’ex, percepisco in lei ancora del rancore. Sette anni a non capirmi non le fa onore. Mi da fastidio che ancora oggi ci sia questa voglia di sapere la mia tendenza sessuale”.

Gianni Sperti: “Non rivelerò mai il mio orientamento sessuale”

Nel salotto di Canale 5 Gianni Sperti non dichiara alcun coming out: “Che io lo sia o non lo sia chi lo sa non lo dirò mai perché dirlo vorrebbe dire mettersi un’etichetta”, dice l’ex ballerino, da anni opinionista insieme a Tina Cipollari nel programma “Uomini e Donne” di Maria De Filippi: “Penso che siamo tutti esseri umani e dobbiamo essere catalogati solo come buoni o cattivi, il resto non ha importanza”.