Verissimo, Pupo e la figlia avuta da una fan: “Mi spostavo in segreto per vederla”

Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, racconta il suo rapporto con la figlia Valentina, avuta da una fan: per anni l'ha tenuta nascosta alla famiglia

Ospite di Silvia Toffanin nel salotto di “Verissimo” Pupo ricorda il difficile rapporto con le figlie Ilaria e Valentina, quest’ultima nata dalla relazione con una fan durante un tour nel nord Italia. “Valentina non mi ha mai fatto pesare il fatto che non aveva la stessa madre. A un certo momento però ho dovuto dire tutto alla mia famiglia – racconta il cantante toscano che le diede il proprio cognome quando Valentina aveva 7 anni – Sua madre non voleva chiedermi nulla ma un giorno ha avuto bisogno del mio sostegno e me l’ha detto. Per qualche anno l’ho tenuto nascosto, mi spostavo dalla Toscana in Piemonte con l’aiuto degli amici per vederla, poi tornavo a casa ma non dicevo nulla“.

Pupo: “Non ho voluto fare nessun esame: sapevo fosse mia figlia da quando la guardai”

Sulla conferma effettiva della paternità di Valentina, Pupo rivela di non aver mai voluto fare né chiedere un test del dna per accertare il legame di sangue con la secondogenita:

“Volevo che il tempo mi aiutasse a trovare una via di uscita. Non ho preteso di fare nessun esame nonostante fosse la cosa più logica. Ho saputo che Valentina era mia figlia dal momento in cui l’ho guardata, mi è bastato quello”.