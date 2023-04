Verissimo, Sonia Bruganelli smentisce crisi con Bonolis: “Siamo forti insieme”

Sonia Bruganelli spazza via le voci su una possibile rottura con Paolo Bonolis: l'opnionista del GF Vip si è confidata a "Verissimo"

Sonia Bruganelli smentisce seccamente le voci su una possibile crisi con il marito, Paolo Bonolis.

L’opinionista del Grande Fratello Vip, ospite di Silvia Toffanin a “Verissimo”, ha voluto ancora una volta ribadire come il rapporto con il mattatore di “Avanti un altro” sia ben saldo, a differenza delle voci sempre più insistenti circolate nelle ultime settimane sul loro conto.

Sonia Bruganelli: “Io e Paolo Bonolis siamo una coppia forte e ci vogliamo bene”

“Stiamo insieme da più di 25 anni, lavoriamo insieme da tanti anni, siamo una coppia forte e ci vogliamo bene – le parole di Sonia Bruganelli – Le nostre cose le sappiamo solo io e lui, non abbiamo bisogno di comunicare nulla agli altri. Ci vedevi a me e Paolo entrare in studio mano nella mano a dire che ci lasciamo? Mi sono chiesta il perché sia stata diffusa una tale notizia, visto che la comunicazione non veniva da noi”.