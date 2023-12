Verso Messina-Catania, Lucarelli: “Faranno di tutto per batterci, Di Carmine recuperato”

Mister Cristiano Lucarelli ha presentato questa mattina nella sala stampa del "Massimino" la sfida di domani contro il Messina

E’ tutto pronto ormai per il derby tutto siciliano tra Messina e Catania, big-match della 17a giornata del girone C di Serie C. Al “San Filippo”, i rossazzurri cercheranno di inanellare il quinto risultato utile consecutivo tra campionato e Coppa, ritrovando subito il successo dopo il pari casalingo con la Virtus Francavilla.

Alla vigilia della sfida del “Franco Scoglio”, mister Cristiano Lucarelli ha parlato così in sala stampa dinanzi ai cronisti presenti, mettendo in guardia la sua squadra e fornendo indicazioni su recuperi e possibili scelte di formazione.

Lucarelli: “Mi attendo una prestazione mentale importante”

“Giocheremo contro una squadra organizzata e propositiva che vorrà batterci – le parole di Lucarelli – Per loro questa sfida vale più delle altre partite, mi attendo una prestazione mentale importante e l’ho detto ai ragazzi. A volte si può giocare bene, altre volte meno, ma la performance mentale ti fa rimanere nelle partite e questa me l’aspetto. Serve la convinzione di far risultato. Colgo l’occasione per salutare Messina, domani saremo avversari ma non nemici. Non avrei mai potuto allenare il Catania se non fossi passato da Messina. Condizioni Di Carmine? Può esser della partita, devo scegliere se farlo partire titolare o in corsa, abbiamo da monitorare altre due situazioni ma arriviamo a questo appuntamento in buona condizione. L’assenza dei nostri tifosi influirà, ma noi dobbiamo essere bravi a compensare la mancanza della loro spinta. Ci saranno momenti di difficoltà e dobbiamo essere bravi a concentrarci solo sul rettangolo verde.

“Mercato? Prematuro e deleterio parlarne adesso”

“Cosa voglio sotto l’albero? Niente, vorrei solo regali dei miei giocatori da qui alla fine del girone d’andata. Mercato? Sarebbe prematuro e deleterio parlarne oggi, rischieremo di buttar via l’atmosfera di adesso. Ho un gruppo di giocatori che sta dando il massimo impegno e vuole finire al meglio questo 2023. Inutile fare nomi impossibili come ho letto. Non amo le rivoluzioni, difficilmente un calciatore che viene a Catania fa molto bene il primo anno ma fa meglio dal secondo. Voglio capire chi di questi giocatori l’anno prossimo può essere un calciatore diverso. Questa è una piazza dove avere dei leader e degli attributi è vitale, altrimenti si fa fatica. Chiricò? Voglio da tutti il massimo, soprattutto dal reparto offensivo perché abbiamo il terzultimo attacco del campionato. A me non sembra stanco. Se il Messina conferma il suo modulo, saremo a specchio e sarà partita di duelli.”