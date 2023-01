Turismo, ecco le mete più ambite del 2023: c’è anche una città siciliana nella TOP 3 italiana

La Sicilia raccoglie il 9% delle preferenze degli italiani e l'Isola rimane sul podio italiano: ecco le mete più ambite dai viaggiatori italiani secondo il portale Vamonos Vacanze.

Quali sono le mete più ambite per i viaggi nel 2023? Tra sorprese e vecchi ritorni (come quello della Sicilia, che continua a essere una delle più amate destinazioni in Italia), c’è già una prima lista ed è quella stilata dal portale Vamonos-Vacanze.it.

Da una serie di analisi del portale emerge la grande voglia di viaggiare, in un periodo di grande ripresa per il settore turistico dopo lo stop forzato a causa della pandemia da Covid e le relative restrizioni. E gli italiani tornano a organizzare gite fuori porta e viaggi di ogni tipo, sia in Italia che all’estero.

Mete più ambite per i viaggi nel 2023, Sicilia ancora sul podio italiano

Anche se è la Puglia a mantenere il primo posto nella lista delle mete più ambite dei viaggiatori italiani secondo Vamanos-Vacanze.it, la Sicilia si difende bene e ottiene il terzo posto tra le destinazioni nazionali. Il podio italiano, quindi, è composto da Puglia (che ottiene il 14% delle presenze), Sardegna (12%) e Sicilia (9%).

Una bella notizia, soprattutto in considerazione del fatto che – secondo le analisi del portale dedicato ai viaggi – il 54% dei vacanzieri continua a scegliere il Bel Paese per i propri viaggi del 2023, progettati o ancora da progettare. Le città in cima nelle liste dei desideri degli italiani? Pugnochiuso in Puglia, San Teodoro in Sardegna e Cefalù in Sicilia.

Un bel “colpo” per l’Isola più grande del Mediterraneo, trionfante soprattutto sul fronte del turismo balneare. Nonostante gli effetti del caro energia e i tanti progetti ancora da sviluppare per dare vita ad altre forme turistiche (dal turismo sostenibile a quello culturale, che permetterebbero alla Sicilia di fare un vero “salto di qualità”), la terra del sole si difende bene.

I viaggi all’estero

Secondo Vamonos-Vacanze.it, il 7% degli Italiani opterà per viaggi più lunghi e fuori dai confini nazionali. Ottimo il risultato per le mete esotiche come Bahamas, Madagascar, Maldive, Mauritius, Seychelles e Thailandia.

Più brevi, ma ugualmente belli, i viaggi all’estero di un 23% del campione analizzato, che sceglie i viaggi all’estero ma senza allontanarsi troppo da casa. Tra le mete estere che registrano una forte crescita di turismo italiano nel 2023 ci sono Sharm el-Sheikh (+160%) e Dubai (+140%). Un 10%, invece, continua a prediligere le crociere, soprattutto nel Mediterraneo.

