VIDEO | Come in “Uccelli” di Hitchcock, uomo attaccato da corvo: le incredibili immagini

E' divenuto presto virale l'attacco di un grosso volatile a un passante in Italia

Con la videocamera del cellulare sempre a portata di mano capita spesso di riprendere scene inusuali. Impressionante è in questo caso il fimato girato da un uomo e presto divenuto virale sul web per la sua unicità: si vede un passante che, intento a percorrere un cavalcavia, viene letteralmente aggredito da un grosso corvo. Impossibile non evocare il famoso thriller di Alfred Hitchcock “Uccelli”, soprattutto quando il volatile insiste, volteggiando e poi scendendo in picchiata verso il malcapitato che prova a difendersi agitando le mani e invocando aiuto.