VIDEO | L’emozione di Carlo Ancelotti per la laurea ad honorem

Oggi l’Università di Parma ha celebrato il grande calciatore e tecnico, Carlo Ancelotti, con la Laurea Magistrale ad honorem in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate. VIDEO

Oggi l’Università di Parma ha celebrato il grande calciatore e tecnico, Carlo Ancelotti, con la Laurea Magistrale ad honorem in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate, in un Auditorium Paganini stracolmo.

Presenti fra gli altri Arrigo Sacchi, Ariedo Braida, Vincenzo Pincolini, il tecnico del Parma Fabio Pecchia, il sindaco Michele Guerra, il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e tante e tanti tifosi di calcio, venuti a omaggiare “Re Carlo”.

La commozione di mister Ancelotti

Il conferimento della laurea ad honorem a mister Ancelotti è stato trasmesso in diretta streaming dall’Università degli studi di Parma. Come ben visibile dal video, durante la cerimonia l’allenatore del Real Madrid è scoppiato in lacrime per l’emozione. In questa occasione ha tenuto un discorso dove ringrazia i presenti e ripercorre brevemente il suo grandissimo percorso.