VIDEO e FOTO | Irama show a Catania: divertimento e forti emozioni a Villa Bellini

Un uragano di romanticismo, dance e musica d'autore: Irama fa vibrare Villa Bellini nella tappa di Catania del suo Tour 2024

Ennesimo successo per il “Catania Summer Fest”. A far segnare il tutto esaurito alla “Villa Bellini” è stato stavolta Irama, giunto alla tappa siciliana del suo “Live Tour 2024”. Il giovane artista toscano, all’anagrafe Filippo Maria Fanti, ha letteralmente incantato gli oltre 8 mila dell’arena etnea. Un mix scintillante di musica, divertimento e romanticismo, in un susseguirsi di emozioni che hanno mandato in visibilio gli spettatori accorsi al concerto.

Irama “tuttofare” conquista Catania

“Ali”, “Tu no”, “Ovunque sarai”, “Mediterranea” e tanto altro ancora, fino ad arrivare all’ultimo singolo “Galassie” sfornato dal 29enne di Carrara. Ciò che colpisce di Irama è la sua poliedricità, quella duttilità in grado di consentirgli di essere allo stesso tempo poetico, moderno e mai banale.

L’impressione, confermata ulteriormente da quanto visto a “Villa Bellini”, è che ci si trovi di fronte un’artista destinato ad una carriera sempre più luminosa all’interno del panorama musicale tricolore: un talento, insomma, da coltivare e proteggere in vista del futuro.

