FOTO E VIDEO | Annalisa fa impazzire Catania: è spettacolo alla Villa Bellini

Tripudio per il concerto di Annalisa alla Villa Bellini: oltre 8 mila spettatori hanno cantato tutti i successi dell'artista ligure

Non c’era neanche un varco libero alla Villa Bellini. Tutto esaurito, in ogni ordine di posto, per Annalisa, sbarcata a Catania con il suo “Tutti nel vortice tour”. Oltre 8 mila le presenze all’interno dell’arena, con i fans etnei (e non, giunti da ogni angolo di Sicilia e d’Italia) che hanno cantato a squarciagola tutti i tormentoni dell’artista di Savona.

Da “Sinceramente” a “Bellissima”, passando per “Mon Amour” e l’ultimo pezzo pubblicato da Annalisa in collaborazione con Tananai “Tutte storie brevi”: a Villa Bellini divertimento ed emozioni forti non sono mancate per quasi due ore di live.

Un’artista, Annalisa, capace di conquistare un pubblico incredibilmente variegato: dalle donne agli uomini, sino agli anziani e ai bambini. Ieri, sì, c’erano proprio tutti.

Malore per uno spettatore: Annalisa ferma il concerto

Momenti di preoccupazione si sono vissuti a metà concerto a causa del malore accusato da uno spettatore nel pubblico: Annalisa, però, ha tempestivamente fermato l’esibizione, accertandosi di avere notizie positive prima di riprendere lo spettacolo tra gli applausi del pubblico.

Un altro successo per il “Catania Summer Fest 2024”

La 39enne ligure ha voluto ringraziare i fans per l’affetto dimostratole dal vivo e sui social, ricevendo una standing ovation. Annalisa conquista Catania: delirio alla Villa Bellini.