VIDEO E FOTO | I Blue conquistano Catania: tripudio alla Villa Bellini per la boy band inglese

I Blue danno spettacolo alla Villa Bellini davanti a quasi 8 mila spettatori: la boy band londinese fa impazzire i fans

Quasi 8 mila fans in visibilio per una delle boy-band più amate a livello internazionale. I Blue dopo 11 anni dall’ultima apparizione a Taormina del 2013 tornano in Sicilia, a Catania. La tappa del loro “Italian Summer Tour” alla Villa Bellini ha mandato letteralmente in visibilio centinaia di appassionati, accorsi in arena per una serata dal sapore fortemente nostalgico.

Fans in delirio per i Blue

Il quartetto composto da Duncan James, Lee Ryan, Simon Webbe ed Anthony Costa non ha deluso le aspettative, infiammando la città dell’Elefante. Da “A chi mi dice” sino a “One Love”, passando per tutti i grandi classici del repertorio, sino agli inediti che segnano il ritorno sulla scena della band riunitasi di recente. Tanta emozione, divertimento e due ore di live volate via in un battibaleno. Sintonia perfetta tra i ragazzi inglesi ed il pubblico etneo, scatenato nel cantare a squarciagola tutti i successi del gruppo britannico.

Ennesimo successo per il “Catania Summer Fest”

Il concerto dei Blue costituisce, così, l’ennesimo exploit del “Catania Summer Fest”. Ed attenzione, l’edizione 2024 è soltanto agli inizi. Nelle prossime settimane, infatti, sono in arrivo nuove, numerose star del panorama musicale italiano e continentale.