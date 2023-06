Tre mesi di eventi per l’estate catanese: presentato il Catania Summer Fest VIDEO

Da giugno a ottobre, un ricco calendario di eventi.

Tre mesi di eventi. Dal centro alla periferia musica, teatro, intrattenimento e tanto altro ancora. Stamani, in Sala Giunta di Palazzo degli elefanti, il sindaco Enrico Trantino, insieme al direttore della Cultura Paolo di Caro e al capo di Gabinetto Giuseppe Ferrano, ha presentato il cartellone del Catania Summer Fest.

Catania summer fest: il calendario

Un ricco caldendario di appuntamenti, realizzati in collaborazione con chi, in città, produce e promuove cultura: il Teatro Massimo Bellini e il Teatro Stabile, in primis, ma anche le società che organizzano manifestazioni e concerti: tra gli oltre 170 eventi, infatti, buona parte è occupata dai concerti pop che, anche quest’anno, saranno realizzati alla Villa Bellini.

Catania Summer Fest e Palcoscenico Catania

Una location importante, dal punto di vista storico e sociale, come ha evidenziato Francesco Gabbani nel video proiettato in occasione della conferenza stampa. Durante la quale sono state illustrate due ulteriori rassegne che comporranno il SummerFest2023: Palcoscenico Catania, dedicata al teatro nelle periferie, e Nuovi Eventi incentrata su classica, teatro e jazz. “Ogni giorno avremo tre eventi che spazieranno dalla musica al teatro – ha sottolineato il primo cittadino. L’anno scorso abbiamo avuto 300 mila spettatori con incremento dei pernottamenti – ha aggiunto: se a questo si aggiunge la qualità dell’offerta, possiamo renderci conto dello sforzo compiuto”.

Il programma

Musica, teatro, danza, musical, libri, cortometraggi, caffè letterari e diverse altre proposte animeranno siti di prestigio quali Villa Bellini, che dall’1 luglio ospiterà i grandi eventi, il Palazzo della Cultura, il Castello Ursino o la Chiesa San Nicolò l’Arena che venerdì 23 apriranno la stagione artistica.

Il programma completo è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Catania www.comune.catania.it