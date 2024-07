Musica, a Catania arrivano i Blue: “Non vediamo l’ora di tornare in Sicilia”

La nostra intervista esclusiva ai Blue: l'amatissima boy band sarà in concerto giovedì 18 luglio a Villa Bellini

Il prossimo 18 luglio i fans di Antony Costa, Duncan James, Lee Ryan e Simon Webbe, meglio conosciuti insieme come i Blue, canteranno alla Villa Bellini di Catania. L’appuntamento è inserito nel cartellone del Wave Summer Music, il festival itinerante promosso da Giuseppe Rapisarda Management. Con una carriera alle spalle lunga ventiquattro anni, i Blue hanno venduto 15 milioni di dischi, posizionato numerosi singoli al primo posto della classifica UK, collaborato con alcune delle più grandi star del mondo tra cui Elton John e Stevie Wonder e vinto numerosi premi, tra cui due prestigiosi BRIT Awards per Best British Breakthrough Act e Best British Pop Act. Dopo aver avuto carriere soliste e aver costruito una serenità sentimentale, i Blue sono tornati sulla scena musicale con il brano “My City” e con un tour internazionale che conta anche l’Italia tra le tappe imperdibili. I ragazzotti di “One love”, “U make me wanna” e “A chi mi dice” – solo per citare alcune delle canzoni più popolari della loro discografia – sono pronti ad accendere Catania. Prima però, direttamente dal loro studio, li abbiamo intervistati e hanno condiviso emozioni e aspettative.

L’intervista esclusiva al Quotidiano di Sicilia

Qual è il vostro rapporto con l’Italia e i fans italiani?

Amiamo l’Italia e i nostri fans italiani. Ci sostengono così tanto anche dopo tutti questi anni. L’Italia è un posto speciale nei nostri cuori.

Il prossimo 18 luglio sarete a Catania, con il tour italiano estivo. Siete felici di tornare in Sicilia?

Non vediamo l’ora di avere così tanti bei ricordi di prima.

Quali sono le vostre aspettative su questo tour?

Puntiamo ad uno show che possa divertire i fans che è il motivo per il quale siamo qui e siamo molto fortunati di star facendo tutto questo ancora.

I Blue sono nati 24 anni fa. Chi sono i Blue oggi? Come è cambiato il vostro modo di fare musica?

Abbiamo molto più controllo adesso e abbiamo anche delle famiglie. Così noi amiamo suonare live ma anche spendere il tempo con chi amiamo e in particolar modo con i nostri bambini. Per questo non ci piace stare via troppo a lungo.

“My City” è il vostro nuovo singolo. Perché è così importante per voi? Qual è il messaggio?

Il messaggio è che ognuno può essere collegato al luogo in cui è cresciuto o alla città in cui si trova ora ed evoca ricordi e sentimenti.

Quali sono i programmi per il futuro?

Più musica, più tour e più tempo con le nostre famiglie! E possibilmente pure progetti solisti. La vita è frenetica, ma è grandiosa quando sta andando tutto così bene!

