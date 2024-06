VIDEO | Il messaggio di Meloni ai maturandi: “È solo l’inizio di una grande avventura”

L'augurio in vista della prova di italiano

Il videomessaggio sui social che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha pubblicato per i maturandi che devono affrontare l’esame di Maturità per l’inizio della prima prova di italiano, che prevede sette tracce suddivise in diversi ambiti. Per lo svolgimento gli studenti hanno avuto un tempo massimo di sei ore.

“Cari maturandi, è solo l’inizio di una grande avventura: date il massimo, e ricordate che siete molto più forti di quanto perfino voi pensate. In bocca al lupo”.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI