VIDEO | Il sindaco Adams ai romani: “New York è la Roma d’America”

“Io sono il sindaco di New York, ma New York è la Roma d’America!”. Eric Adams si è rivolto così ai romani parlando a Trastevere dove ha preso parte alla grande iniziativa di volontariato “Roma Cura Roma”, a cui ha partecipato assieme al sindaco di Roma Roberto Gualtieri proprio in una delle piazze dell’antico rione romano, Piazza San Cosimato.

Il sindaco Adams da New York a Roma: “Trattare la Terra come un’unica famiglia”

Il primo cittadino della “Grande Mela” ha ricordato di essere a Roma per un meeting sulla fratellanza (Il World Meeting on Human Fraternity organizzato dalla Fondazione Fratelli Tutti) su invito di Papa Francesco, e ha detto che la risposta ai mali del Pianeta Terra è “cominciare a trattarla come un’unica famiglia”.

