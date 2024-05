VIDEO | Un’imbarcazione finisce contro il ponte Santa Fe: l’incidente sul Mississippi

L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio e ha causato la frammentazione della chiatta in più sezioni

Giovedì 9 maggio una chiatta si è schiantata contro il ponte Santa Fe sul fiume Mississippi a Fort Madison, costringendo alla chiusura temporanea del ponte stesso a causa dell’incidente.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

L’incidente sul Mississippi

Il video mostra il momento immediatamente successivo all’incidente. Secondo i media locali, l’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio e ha causato la frammentazione della chiatta in più sezioni. Almeno una ha cominciato ad affondare nel fiume Mississippi. Giovedì sera il ponte era già stato riaperto, sia per il traffico stradale sia per quello ferroviario. Il tutto è stato confermato dai media locali.