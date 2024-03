VIDEO | Oklahoma, chiatta si scontra contro un ponte: paura dopo Baltimora

Fortunatamente - secondo quanto riportato dalle autorità locali - l'incidente non avrebbe causato vittime

Dopo quanto successo a Baltimora lo scorso martedì, ancora una volta uno scontro ha coinvolto un ponte negli Stati Uniti. Questa volta, il tutto è accaduto a Oklahoma e una chiatta si è schiantata sul ponte nei pressi del fiume Arkansas, zona a sud di Sollisaw.

Fortunatamente – secondo quanto riportato dalle autorità locali – l’incidente non avrebbe causato vittime. Inizialmente bloccato, il traffico è poi stato ripristinato dopo i controlli di sicurezza lungo l’autostrada Us 59.

Oklahoma, chiatta contro un ponte: paura negli USA

Attimi di paura negli Stati Uniti per un nuovo incidente che ha coinvolto un ponte. Dopo il crollo del Francis Scott Key Bridge di Baltimora che ha causato diversi morti, dispersi e feriti, questa volta è stato il turno di un ponte di Oklahoma, nei pressi del fiume Arkansas. Nello specifico, una chiatta si è scontrata contro l’infrastruttura causando momenti di apprensione.

Oklahoma, chiatta contro un ponte: nessun ferito

Come emerso grazie al lavoro delle autorità locali di Oklahoma, la collisione della chiatta con il ponte sul fiume Arkansas non avrebbe causato nessuna vittima o feriti. Dopo una prima fase in cui il traffico è stato bloccato, anche lo scorrimento sulla carreggiata Us 59 è poi ripreso regolarmente.

Oklahoma, l’incidente del maggio del 2002

L’incidente di Oklahoma ha rispolverato i ricordi del 26 maggio del 2002. In quel caso, sempre nello stesso fiume Arkansas, 14 persone persero la vita e 11 rimasero ferite a causa del crollo di un ponte. Questo, fu causato dalla collisione di un rimorchiatore di due chiatte con un pilone della struttura. In quel caso, fu un malore del capitano del rimorchiatore a provocare il grave incidente.