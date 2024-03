Tragedia alla Vigilia di Pasqua in Sicilia, 23enne perde la vita in un incidente

Seconda tragedia sulle strade siciliane in poche ore: impatto fatale per una ragazza di 23 anni a Trapani.

Tragedia alla Vigilia di Pasqua a Trapani, dove un incidente mortale ha stroncato la vita di una giovane di 23 anni, A.C. le sue iniziali.

Il sinistro fatale è avvenuto all’alba di oggi, sabato 30 marzo 2024, in via Virgilio.

Incidente mortale alla vigilia di Pasqua a Trapani

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la giovane avrebbe perso il controllo della propria auto – una Seat Ibiza – in via Virgilio e sarebbe andata a sbattere contro un albero. Il violento impatto, purtroppo, non le ha lasciato scampo. Sul posto, oltre agli operatori del 118, sono intervenuti i carabinieri per i primi rilievi e la gestione del traffico.

Sono in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica della tragedia.

Seconda tragedia in poche ore

Un altro incidente mortale si è verificato nelle scorse ore a Valderice, sempre in provincia di Trapani. A perdere la vita, in seguito a un sinistro sulla Statale 187, è stato un uomo di 64 anni, Salvatore Lo Bue. L’uomo avrebbe perso il controllo della propria moto in curva e sarebbe finito sull’asfalto. In base alle prime informazioni, sarebbe morto sul colpo. Sul posto, oltre agli operatori del 118, anche gli inquirenti per le indagini di rito su quanto accaduto.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Immagine di repertorio