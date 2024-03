Dall’impatto della nave ai dispersi: cosa è successo al ponte di Baltimora

Dalle parole di Joe Biden al bilancio delle persone scomparse: il punto sul Francis Scott Key Bridge

Nelle scorse ore, la città di Baltimora (Stati Uniti) è salita alla ribalta mondiale a causa del terribile crollo del Francis Scott Key Bridge. Ma cosa è successo al ponte di Baltimora? Sono ore di ricostruzione, ma ci sono alcune certezze. La prima – come testimoniato dai video – è che una nave cargo si sia scontrata contro uno dei pilastri del ponte, causandone l’immediato crollo. L’altra certezza, invece, è che ci sono dispersi: inizialmente quattro le persone irrintracciabili, ma il bilancio è salito a sei.

Cosa è successo al ponte di Baltimora: l’ora dello scontro, poi il crollo

All’1.30 locali (le 7.30 italiane) il famoso Francis Scott Key Bridge di Baltimora è crollato. Colpito da una nave cargo originaria di Singapore, il ponte è collassato immediatamente dopo lo scontro.

Crollo ponte Baltimora: il bilancio dei dispersi

Immediatamente dopo il crollo del ponte di Baltimora, il bilancio era di quattro dispersi e una decina di persone in mare. Nelle ore seguenti il referto è salito a sei persone disperse ma, come spiegato dagli Stati Uniti, le cattive condizioni del tempo e lo scarso stato dell’acqua stanno complicando le ricerche delle persone attualmente scomparse.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Cosa è successo al ponte di Baltimora: le cause dello scontro

Ma qual è la causa dietro lo scontro della nave e il successivo crollo del ponte di Baltimora? La vicenda è sotto indagine e servirà del tempo per capire esattamente le cause ma, come spiegato dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden, è escluso l’atto di hackeraggio delle infrastrutture e l’atto terroristico. Secondo una prima analisi, quello di Baltimora sarebbe stato solo un grande incidente e, in questo senso, Biden ha già aggiunto che il ponte sarà immediatamente ricostruito. Molto trafficato durante le giornate a Baltimora, il ponte rappresenta un punto strategico della città statunitense ma ha anche un alto valore simbolico: con il nome di Francis Scott Key Bridge, infatti, richiama ogni giorno alla mente degli americani il compositore dell’inno ufficiale stelle e strisce.

Baltimora, il sindaco dopo il crollo: “Abbiamo bisogno di preghiera”

A poche ore dallo scontro e dal successivo crollo del ponte di Baltimora, ha parlato il sindaco della città, Brandon Scott. “Abbiamo bisogno di molta preghiera. Questa tragedia è impensabile, ma so che a Baltimora… ci uniamo” – ha detto Scott.