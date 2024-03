Salvini dopo il crollo del ponte a Baltimora: “Sullo Stretto non potrà verificarsi”

Il vicepremier ha risposto su Instagram ad un commento di un "progettista architettonico"

Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini è intervenuto su Instagram per rispondere ad un utente che, parlando del Ponte sullo Stretto, aveva evidenziato il rischio di una tragedia come quella avvenuta nelle ultime ore a Baltimora: “Ma cosa c’entra?? Oltretutto il Ponte degli Italiani non prevede pilastri in mare, quindi episodi drammatici come questo non potranno verificarsi”.

Ponte sullo Stretto, l’utente su Instagram a Salvini: “Io rifarei un pensierino”

L’autore del commento al post di Salvini affermava di essere un “progettista architettonico” e sulla tragedia di Baltimora aveva scritto: “Io rifarei un pensierino sul ponte di Messina”. Lo scambio sui social è stato rilanciato dalla Lega in un post su X con una grafica in cui il messaggio dell’utente è legato alla scritta “il partito del ‘no‘”.

L’irrazionale ossessione dei “No Ponte”… pic.twitter.com/p29QPp19fU — Lega – Salvini Premier (@LegaSalvini) March 26, 2024

