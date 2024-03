VIDEO | Salvini attraversa lo Stretto di Messina: “con il Ponte basteranno 10 minuti”

"Avanti nel nome dei Sì, dell’Italia che corre“

“Stretto di Messina, sul traghetto che collega Calabria e Sicilia. Oggi per attraversarlo occorrono ore, tra attesa e percorrenza. Con il Ponte degli Italiani basteranno 10 minuti in auto e 15 in treno. Lavoro, ricchezza, velocità, tutela ambientale: avanti nel nome dei Sì, dell’Italia che corre“. Così Matteo Salvini, sui social, ieri a commento di un video che lo ritrae mentre si accinge ad attraverso lo Stretto di Messina.

Ponte sullo Stretto, Salvini in Sicilia e Calabria per due presentazioni

Il ministro ha preso parte ieri a Belpasso, in provincia di Catania, all’inaugurazione di un cantiere per il collegamento metropolitano e nel pomeriggio alla presentazione di un nuovo treno ibrido Intercity, a Reggio Calabria. Sempre nella giornata di ieri la segretaria Pd Elly Schlein è stata a Messina per criticare il progetto del Ponte sullo Stretto, che al momento è oggetto di indagine della procura dopo un esposto presentato dalla sinistra.

