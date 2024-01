Incidente per un traghetto, trasporti in tilt sullo Stretto di Messina: ecco cosa è successo

Problemi e disagi per i passeggeri di un traghetto diretto a Messina da Villa San Giovanni.

Un piccolo incidente a Villa San Giovanni (Reggio Calabria) blocca il traffico sullo Stretto di Messina e provoca non pochi disagi ai viaggiatori.

È accaduto intorno alle 8.40 di questa mattina.

Incidente e traffico bloccato sullo Stretto di Messina

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, un traghetto della Caronte&Tourist – la società privata che si occupa dei collegamenti marittimi tra Calabria e Sicilia e che opera anche nelle isole minori – avrebbe urtato contro degli scogli artificiali che delimitano il molo di Villa San Giovanni. Fortunatamente nessun ferito ma solo un po’ di paura per i passeggeri.

Tuttavia, l’incidente con il traghetto – avvenuto subito dopo la partenza della flotta di C&T verso Messina – ha impedito al comandante di proseguire la navigazione, costringendo i passeggeri a rimanere per diversi minuti fermi in attesa di un altro mezzo.

Diverse ore di ritardo

I passeggeri sarebbero arrivati a Messina circa un’ora e mezza dopo l’orario previsto. In molti avrebbero richiesto il rimborso del biglietto.

La Caronte&Tourist ha comunicato, con una nota ufficiale, che il traghetto “ha avuto un’avaria al motore non appena lasciato l’ormeggio” e che l’incidente fortunatamente avrebbe causato “danni irrilevanti e nessun rischio per persone o mezzi”. Il mezzo rimarrà fermo per le opportune verifiche dopo l’incidente. Nonostante l’allerta gialla in vigore, le condizioni meteo appaiono serene per affrontare il viaggio lungo lo Stretto via mare.

Immagine di repertorio