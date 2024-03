Concorso sanità in Sicilia, l’ospedale Papardo assume 5 dirigenti medici: ecco il bando

L'azienda sanitaria messinese annuncia la procedura di selezione per 5 dirigenti medici in varie discipline. Ecco i dettagli.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per aspiranti dirigenti medici in varie discipline all’ospedale Papardo di Messina con scadenza ad aprile 2024.

Ecco i requisiti per partecipare e le informazioni utili contenute nel bando.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Concorso per dirigenti medici all’ospedale Papardo, aprile 2024

I posti a disposizione – tutti a tempo indeterminato – sono 5. L’azienda ospedaliera messinese ricerca dirigenti medici in diverse discipline, in particolare:

n. 1 Dirigente Medico di Malattie dell’Apparato Respiratorio;

n. 1 Dirigente Medico di Ematologia;

n. 1 Dirigente Medico di Ortopedia e Traumatologia;

n. 1 Dirigente medico di Cardiochirurgia;

n. 1 Dirigente medico di Neurochirurgia, con particolare competenza in chirurgia robotica e esoscopica vertebrale.

Concorso all’ospedale Papardo, la scadenza

Per presentare la domanda di ammissione al concorso c’è tempo fino al 21 aprile 2024, cioè il 30esimo giorno successivo alla pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale.

Requisiti di ammissione

Ecco i requisiti generali e specifici di ammissione al concorso per aspiranti dirigenti medici per l’ospedale Papardo di Messina.

Requisiti generali

Cittadinanza italiana o di un Paese dell’Ue o equiparata secondo le leggi vigenti;

Godimento dei diritti civili e politici;

Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego in una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

Assenza di condanne penali che comportino l’interdizione dai pubblici uffici o di condanne che possono determinare il licenziamento ai sensi della legge vigente;

Aver assolto agli obblighi di leva (per i candidati di sesso maschile nati prima del 31 dicembre 1985);

Idoneità fisica all’impiego.

Requisiti specifici di ammissione al concorso

Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;

Specializzazione nella disciplina oggetto del Concorso o in una delle discipline riconosciute equipollenti e/o affini previste dalla legge;

Iscrizione all’Albo dell’ordine professionale in Italia o in un Paese UE (per gli eventuali vincitori, ci sarà l’obbligo di iscriversi all’Albo italiano prima di entrare in servizio). Sono ammessi al concorso i medici in formazione specialistica regolarmente iscritti a partire dal secondo anno, ma l’assunzione è subordinata al conseguimento del titolo e all’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando”.

Come fare domanda

Per partecipare al concorso dell’ospedale Papardo per aspiranti dirigenti medici, bisogna presentare la domanda entro i termini di scadenza del bando attraverso il modulo online disponibile all’indirizzo web: https://concorsi.aopapardo.it/. Ulteriori informazioni sono contenute nel bando in basso.

Per altri concorsi e offerte di lavoro, consulta la sezione dedicata di QdS.it