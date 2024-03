VIDEO | Baltimora, crolla un ponte dopo essere stato colpito da una nave: decine di persone in mare

Travolto da una cargo di Singapore, il Francis Scott Key Bridge è collassato in acqua

Intorno alle ore 7.30 italiane (1.30 locali) a Baltimora (negli Stati Uniti) è crollato un ponte, provocando diversi dispersi e decine di persone in acqua. Nello specifico, una nave cargo ha colpito il Francis Scott Key Bridge, ponte lungo circa 2,5 chilometri. Immediato l’arrivo dei soccorsi sul posto.

Baltimora, crolla un ponte: quattro veicoli dispersi

All’1.30 locali (le 7.30 del mattino in Italia), nella città di Baltimora (Stati Uniti) è crollato un ponte di circa 2,5 chilometri. Parliamo del famoso Francis Scott Key Bridge che, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato colpito da una nave cargo originaria di Singapore. Come si vede dal video diventato già virale in rete, una volta crollato il ponte decine di persone sono cadute in acqua e, al momento, almeno quattro veicoli risulterebbero dispersi.