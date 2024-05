VIDEO| Polemiche sul dl Superbonus nel governo, Tajani: “Io mai consultato”

"Dobbiamo sentire le imprese, le banche, perché qualche perplessità c'è"

“È una proposta di Giorgetti, non è una proposta del governo, perché io non sono mai stato consultato. Valuteremo i contenuti”. Lo ha detto il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani, a proposito delle possibile modifiche al Superbonus anticipate dal ministro dell’economia, Giancarlo Giorgetti.

“Dobbiamo sentire le imprese, le banche, perché qualche perplessità c’è. Non è stata una decisione del governo, è stata una proposta, la valuteremo in Parlamento” ha aggiunto, a margine di un evento organizzato da Confindustria Lombardia, precisando che “non è un emendamento concordato col governo”.

Tajani: “Dobbiamo intervenire sul problema Superbonus”

“So bene che c’è un problema Superbonus, dobbiamo intervenire. Io ho qualche perplessità sulla retroattività, perché è un principio giuridico che secondo me non funziona. Allora voglio sentire le banche, voglio sentire le imprese per dare un giudizio” ha ribadito Tajani.

“Voglio vedere il testo, ma non c’è nessuna polemica. Soltanto uno può avere dei dubbi, perché se è una decisione collegiale…ma una decisione individuale si valuta e si discute. Ma non c’è nessuna polemica. Io sono sempre per fare la sintesi. Non sono stato consultato su questo argomento, quindi lo studio, lo esamino insieme con gli altri e poi decidiamo” ha concluso.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI