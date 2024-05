Superbonus, rimborsi in 10 anni: obbligo e non possibilità

Il tema del Superbonus è sempre caldo e il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti afferma che bisogna spalmare il rimborso in 10 anni.

Il tema del Superbonus è sempre caldo e il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti afferma che bisogna spalmare il rimborso in 10 anni. “Non sarà una possibilità ma un obbligo” dice Senato. Il Governo presenterà la nuova formula per diluire lo sconto dalle tasse. Il recupero delle spese verrà allungato dagli attuali 4 anni. Relativamente alle tasse si potranno recuperare il 110% per quelle sostenute nel 2023 e il 70 e al 65 riguardo ai 2 anni successivi. In sostanza sarà maggiore l’attesa per recuperare i soldi. Lo sconto, inoltre, potrebbe perdersi nel caso di disoccupazione e crollo del reddito.