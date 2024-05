VIDEO | Tornado invade campo di mais con tutta la sua furia: le immagini dal Minnesota

Le riprese dell'automobilista mostrano la gigantesca nuvola di detriti attraversare la distesa.

Un tornado ha attraversato un campo di mais nel Minnesota. L’evento atmosferico è stato immortalato dal cellulare di Alex Wagner, un autista che stava guidando il proprio veicolo in direzione della tempesta.

Le immagini mostrano il tornado come una gigantesca nuvola di detriti ruotare attorno al campo di mais in Minnesota. Il video diventato virale è stato condiviso da diversi utenti del web. Fortunatamente, il tornado non ha arrecato danni verso case e costruzioni, lasciando soltanto grande stupore.