VIDEO | Milwaukee, l’autista di bus riconosce e salva un bambino scomparso

Una volta messo in sicurezza il piccolo, l'uomo si è affidato alla polizia ed è subito diventato l'eroe della zona

A Milwaukee, negli Stati Uniti, in questi giorni un autista di un autobus è diventato l’idolo della città. Come testimoniato dal video diventato virale in rete, infatti, l’uomo ha riconosciuto e salvato un bambino che camminava nel traffico della città.

La vicenda – diventata virale in breve tempo grazie al video messo in atto dai sistemi di sicurezza dell’autobus – ha riguardato il ritrovamento del piccolo Keyon Finkley, scomparso nelle ore precedenti. Una volta messo in sicurezza il piccolo, l’uomo si è affidato alla polizia ed è subito diventato l’eroe di Milwaukee.

Milwaukee, autista salva un bambino scomparso: la ricostruzione

Risultato scomparso e mezzo nudo tra le macchine, il bambino di nome Keyon Finkley è stato riconosciuto dall’autista, pronto a bloccare il traffico per salvare il piccolo Keyon dal pericolo. Successivamente – come si vede dal video diffuso in queste ore e diventato subito virale – l’uomo accoglie il bambino nel bus per poi consegnarlo alla polizia.

Dopo ore di spavento per la scomparsa del bambino dunque, la storia ha avuto il lieto fine. Una vicenda che ha portato alla ribalta l’azione dell’autista che, attento e veloce, ha salvato la vita del piccolo Keyon Finkley.