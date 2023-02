Villa Sofia – Cervello: Stabilizzazioni, incarichi e il concorso in atto

Sono 219 unità di personale dell’area del comparto e di 27 unità di personale dell’area della dirigenza sanitaria che sono state stabilizzate l’anno scorso dall’azienda “Ospedali Riuniti Villa Sofia- Cervello” secondo quanto emerge dal report stilato dalla struttura sanitaria. L’azienda, altresì, ha proceduto a completare il processo relativo al conferimento degli incarichi dirigenziali già a suo tempo conferiti e comunicati, a cui si aggiungono oggi 41 incarichi di altissima professionalità, quali articolazioni interne delle strutture complesse ed ulteriori 2 incarichi di direzione di struttura semplice. Tali conferimenti seguono quelli già adottati nel corso dell’anno precedente, relativamente a 16 incarichi di direzione di unità operativa semplice dipartimentale (UOSD), 20 di direzione di unità operativa semplice (UOS) e 16 di altissima professionalità a valenza dipartimentale.

Dichiarazione del commissario straordinario

“La direzione strategica – afferma Walter Messina, commissario straordinario degli “Ospedali Riuniti Villa Sofia- Cervello” di Palermo – ha così portato a definizione alcuni impegni importanti assunti in relazione al miglioramento e alla ridefinizione dell’assetto organizzativo, in linea con quanto previsto nell’atto aziendale, nella ratio di una sempre maggiore efficienza, efficacia e ottimizzazione delle risorse aziendali. Altresì, abbiamo risposto positivamente alle istanze di tanti precari impiegati in prima linea anche nel corso dell’emergenza pandemica”.

Concorso in atto

Nell’ottica più generale di arruolamento di personale mediante procedure concorsuali pubbliche, si evidenzia che l’azienda ha pubblicato il calendario della prova scritta relativamente al concorso pubblico, per titoli ed esami, utile per 13 posti da collaboratore amministrativo a tempo indeterminato consultabile come da bando sul sito istituzionale dell’ente.