Vincita record al 10eLotto, centrato un “10 Doppio Oro” da 5 milioni di euro

Il concorso del 10eLotto di martedì 3 ottobre ha premiato un fortunatissimo giocatore di Scanzano Jonico, in provincia di Matera, che, centrando un 10 Doppio Oro (combinazione 7-8-11-21-24-26-39-42-66-70) ha vinto la cifra record di 5 milioni di euro con una puntata di quattro euro, riferisce Agipronews.

La vincita più alta dell’anno

Si tratta della vincita più alta dell’anno oltre che la più alta di sempre nel concorso, al pari di quella registrata a Cesano Boscone (MI) nel 2021. Da segnalare anche una vincita da 30mila euro a Città di Castello, in provincia di Perugia, centrata grazie a un 8 Oro.

Vincita da 20mila euro a Sant’Agata di Militello

Due fortunati giocatori, inoltre, hanno portato a casa due vincite da 20mila euro: la prima a Sant’Agata di Militello (ME) e la seconda a San Canzian d’Isonzo (GO), entrambe ottenute con un 9. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 33 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 2,87 miliardi di euro in questo 2023.