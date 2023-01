Violenta rissa a Capo d’Orlando, scatta Daspo urbano per 7 persone

Per futili motivi tra due gruppi contrapposti scoppiò una violenta lite, rapidamente degenerata, all'interno della villa comunale

Sette Daspo urbani sono stati emessi dal questore di Messina a carico di altrettante persone ritenute responsabili di una violenta rissa, avvenuta nella notte del 16 gennaio dello scorso anno a Capo d’Orlando.

Lite per futili motivi

In quell’occasione per futili motivi tra due gruppi contrapposti scoppiò una violenta lite, rapidamente degenerata, all’interno della villa comunale. I sette si inseguirono e colpirono in tutta la piazza e nelle vie adiacenti. Le indagini, svolte dai carabinieri, hanno evidenziato “la pericolosità sociale e l’assoluta noncuranza con la quale hanno agito, mettendo a repentaglio la pubblica sicurezza e generando gravi disordini”. Il provvedimento, notificato dai poliziotti, prevede il divieto di accesso e di stazionamento nei pressi dei locali adiacenti l’area in cui si sono svolti i fatti per un periodo compreso tra i nove e i dodici mesi.