Violento incidente in provincia di Ragusa, sono sei i feriti in gravi condizioni

Un terribile incidente si è verificato a Pozzallo sulla sp66, sale il bilancio dei feriti in condizioni gravi, sono tutti di Malta

Giovedì 31 agosto, nelle prime ore del pomeriggio, in provincia di Ragusa sulla strada provinciale 66 nel comune di Pozzallo si è verificato un bruttissimo incidente. Due mezzi si sono scontrati frontalmente e in modo piuttosto violento, in totale si contano quasi una decina di feriti.

Dalle prime informazioni che erano emerse ieri, a seguito del sinistro, pare che i coinvolti erano anche turisti di nazionalità russa, ma così non è. Bensì si tratta, sì, di turisti, però di Malta che si trovavano a bordo del pulmino che si è schiantato contro un suv Volkswagen. Le condizioni dei feriti erano gravi solo per due fino a ieri, ma oggi il bilancio sale a sei.

I feriti gravi

Sei cittadini maltesi che erano in vacanza in Sicilia sono rimasti coinvolti in un incidente stradale frontale sulla strada da Pozzallo a Modica e sono stati portati in ospedale per le cure. L’incidente è avvenuto ieri, quando i turisti maltesi viaggiavano a bordo di un minibus che può ospitare fino a nove passeggeri. Il minibus si è scontrato con un suv Volkswagen T-Roc e di conseguenza otto passeggeri sono rimasti feriti.

L’autista, il passeggero dell’auto e i sei turisti maltesi sono stati portati in due ospedali da diverse ambulanze. Tre dei cittadini maltesi sono stati ricoverati in un ospedale di Ragusa mentre altri tre sono ricoverati in un ospedale di Modica.

All’ospedale di Ragusa ci sono una donna e due uomini. La donna ha riportato la frattura del gomito e può essere trasportata a Malta solo in ambulanza. Uno degli altri uomini si è lussato una spalla, mentre il secondo uomo è stabile. All’ospedale di Modica c’erano due donne e un uomo. L’uomo è stato dimesso, una delle donne ha riportato una frattura alla mascella e ferite alla gamba, mentre la seconda donna ha avuto bisogno di un intervento chirurgico all’anca e può essere portata a Malta solo in ambulanza.

Il Ministero degli Affari Esteri è in costante contatto con le autorità italiane per adottare le disposizioni necessarie affinché i pazienti maltesi possano essere portati a Malta per le cure. L’Ambasciata di Malta a Roma e il Consolato Onorario a Catania sono in costante contatto con i pazienti e i loro parenti.