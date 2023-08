Drammatico scontro frontale nel Ragusano, una decina di feriti

Drammatico scontro frontale sulla circonvallazione di Pozzallo, nel Ragusano. Sarebbero rimaste ferite undici persone, due sarebbero gravi

Scontro frontale dal bilancio drammatico in provincia di Ragusa, sulla strada provinciale 66 nel territorio di Pozzallo. Un suv si è scontrato contro un van con a bordo dei turisti di nazionalità russa.

L’impatto è stato violento, infatti si conterebbero circa 11 feriti, di cui due in gravi condizioni. A presentare ferite più preoccupanti sarebbero solo le persone che erano a bordo del suv, ossia il conducente e il passeggero. Sarebbero in condizioni che non desterebbero troppe preoccupazioni il conducente del pulmino e i turisti che erano a bordo.

La dinamica dell’incidente

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, i sanitari del 118 e l’elisoccorso. L’incidente si è verificato sulla Sp66 intorno alle ore 15 e sono in atto i rilievi per chiarire la dinamica del violento sinistro.

Immagine generica