Shock a Vittoria, dà alle fiamme la casa della famiglia e fugge: 4 ustionati gravissimi

Ancora da ricostruire il presunto gesto di follia compiuto nelle scorse ore nel Ragusano.

Shock a Vittoria, in provincia di Ragusa, dove un uomo avrebbe appiccato un incendio in casa – nel quartiere trinità San Giovanni – nonostante all’interno vi fossero dei familiari.

Quattro le persone ferite, trasferite in ospedale.

Vittoria, uomo appicca incendio nella casa dei familiari

Rimane ancora da confermare l’esatta dinamica di quanto accaduto, al vaglio degli inquirenti. Secondo la prima ricostruzione, l’uomo – un cittadino di origine tunisina – avrebbe appiccato le fiamme in casa. Sarebbero rimaste ustionate quattro persone, cioè la sorella, il marito e i due bambini. Tutti e quattro sono stati trasferiti in ospedale dal personale del 118, intervenuto assieme ai vigili del fuoco. I medici starebbero valutando il trasferimento all’ospedale Cannizzaro di Catania, vista la gravità delle condizioni dei feriti.

L’incendio sarebbe stato appiccato utilizzando una torcia con uno straccio imbevuto di liquido infiammabile e avrebbe completamente distrutto l’immobile. La dinamica è ancora da verificare, così come le cause dello sconvolgente gesto, potenzialmente riconducibile a contrasti familiari (ma non si tratta di una certezza, al momento).

Irreperibile il presunto autore

Al momento, sembra che l’uomo accusato di quanto accaduto nella notte sia scomparso e che gli inquirenti lo stiano cercando per chiarire la dinamica dei fatti.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Foto di Franco Assenza