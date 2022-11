WhatsApp, nuovo aspetto e funzionalità: cosa si può fare con l’ultimo aggiornamento

Occhi e orecchie aperte su Whatsapp, con tante novità da conoscere con l'ultimo aggiornamento su Android e IOS: cosa cambia e di che si tratta, tutti i dettagli

Finalmente disponibile per Whatsapp su Iphone e Android l’innovativa funzionalità dei “messaggi a me stesso”. E’ solo una della novità introdotte dall’ultimo l’aggiornamento.

Cambia anche l’aspetto e impostazione grafica della chat, rispetto a quella a cui siamo abituati da tempo.

Le nuova funzionalità di Whatsapp, quali sono

Per quanto riguarda la tanto attesa chat “con se stessi” si vedrà in alto il proprio nome in cima all’elenco dei contatti, quindi si potrà avviare una chat con sé stessi inviando perfino dei messaggi.

La nuova funzionalità potrà servire infatti a più scopi, come ad esempio quello di poter scrivere dei promemoria, salvare ricette o tenere una lista della spesa. In passato era stata data la possibilità di inviare messaggi a sé stessi, ma il procedimento era più difficoltoso.

Oltre alla possibilità di mandare un messaggio a noi stessi, funzione che sta per essere implementata, Whatsapp sta aggiungendo un’altra opzione: la possibilità di bloccare lo schermo della chat usata sul computer, con tanto di password per rendere l’app ancora più sicura se ci allontaniamo dalla postazione o dal portatile, senza che il testo finisca sotto gli occhi di sguardi indiscreti.

WhatsApp: in arrivo una novità sulle note vocali

La nuova funzionalità di WhatsApp sarà applicata sia ai dispositivi per Android sia ai dispositivi iOS, ma per il momento è ancora in fase di sviluppo (beta testing). Infatti, gli sviluppatori di Meta stanno testando una funzionalità che permette di ascoltare le note vocali dallo stato di aggiornamento.

In chat si potrà fare shopping scegliendo tra una lista di aziende e prodotti

Come funziona

Gli utenti potranno ricercare in un menù, creato all’occorenza, aziende ed imprese che vendono i loro prodotti o servizi all’interno della chat, senza constringere l’utilizzatore a fare ricerche di indirizzi e siti su Google, mentre solo in Brasile (che segue l’India) si potranno comprare i prodotti direttamente dalle aziende presenti.

ndiscrezione proviene dal team di WABetaInfo, sempre ben informato sulle ultime novità di WhatsApp: la chat di Meta starebbe per rilasciare una versione beta per i tablet Android, il primo passo ufficiale per una versione dell’app completa e a disposizione di tutti per utilizzare la messaggistica anche sugli schermi più grandi dei dispositivi mobili.

WhatsApp sui tablet in arrivo sui tablet, cosa sappiamo

Come spiegano su WABetaInfo, dopo aver installato l’ultima versione beta di WhatsApp, quella che si usa generalmente per i test con le nuove funzionalità che in seguito vengono rilasciate per tutti, compare un banner con una notizia che farà felici molti utilizzatori dell’app di messaggistica di Meta.

Non è chiaro, almeno al momento, quando sarà rilasciata la versione di test anche per gli iPad di Apple e, di conseguenza, se e quando avverrà il rilascio per tutti gli utenti in modo ufficiale.