Wind Tre non funziona: down su fisso e mobile, ecco le città più colpite

Nessun problema del vostro smartphone dunque bensì un problema generalizzato a livello di infrastruttura dell’operatore

Disservizi e problemi diffusi oggi 30 novembre 2022 per alcuni clienti WindTre, che risulta down e non funziona sia per quanto concerne la rete mobile che per quella fissa. Le segnalazioni sono numerosissime e stanno arrivando in maniera sempre più numerosa da varie zone d’Italia (Modena, Crotone, Ragusa, Caserta, fra i luoghi più colpiti dal non funzionamento). Nessun problema del vostro smartphone dunque bensì un problema generalizzato a livello di infrastruttura dell’operatore.

Le segnalazioni arrivano da tutta Italia e riguardano l’architettura di rete di WindTre in tutti i suoi aspetti. Si va dal blackout delle telefonate in entrambi i sensi, in entrate e in uscita, all’assenza di connessione Internet; in molti casi il servizio è completamente assente e manca il segnale. A volte potrebbe anche comparire il messaggio “chiamate in entrata bloccate”, tuttavia il problema è appunto di rete e non riguarda il vostro smartphone in particolare.

Anche nei social l’hashtag #windtredown è tra i più popolari, a sottolineare l’importanza del problema. L’operatore non ha ancora diramato alcuna comunicazione ma non tarderemo a farvelo sapere aggiornato questo articolo qualora capitasse. Non è dunque necessario resettare o riavviare lo smartphone, l’unica soluzione è aspettare che l’operatore risolva i problemi infrastrutturali.