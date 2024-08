Wizz Air, nuova rotta da Catania all’Egitto: ecco quanto costano i biglietti e come prenotarli

Due nuovi voli, uno dei quali dalla Sicilia, a partire da ottobre 2024.

Wizz Air annuncia l’apertura di due nuove rotte verso l’Egitto: la compagnia aerea, infatti, inaugurerà i voli da Roma Fiumicino a Marsa Alam e da Catania verso Sharm el-Sheikh.

Tutti i voli saranno operati con gli aeromobili all’avanguardia della famiglia Airbus A320 e le nuove rotte saranno operative a partire da ottobre 2024.

Wizz Air, due nuove rotte verso l’Egitto

Wizz Air avvierà le due nuove rotte internazionali, che interessano anche la Sicilia, dopo la stagione estiva, in particolare da ottobre.

Interessanti anche le due mete egiziane scelte come destinazione delle nuove rotte Wizz Air. Da Fiumicino si potrà arrivare a Marsa Alam, una località balneare affacciata sul Mar Rosso, nota principalmente per i siti di immersione, la meravigliosa fauna marina e la vicinanza agli scenari suggestivi del deserto. Da Catania, invece, si potrà raggiungere la rinomata Sharm el-Sheikh, famosa per il suo mare cristallino e nota destinazione turistica.

Sasha Vislaus, Corporate Communication Manager di Wizz Air, commenta: “Queste nuove rotte da Roma e Catania sono un segnale del nostro impegno continuo nel fornire opzioni di viaggio convenienti e accessibili per i passeggeri italiani. Siamo entusiasti di espandere la nostra rete e di continuare a collegare Roma, la nostra principale base in Italia, e Catania con alcune delle destinazioni più popolari nel Nord Africa. Questi nuovi collegamenti offriranno ai viaggiatori la possibilità di scoprire nuovi luoghi e vivere esperienze indimenticabili”.

Costo e come acquistare i biglietti

I voli Wizz Air da Roma e Catania verso l’Egitto avranno delle tariffe che partono da 49,99 euro. Le prenotazioni da Roma saranno attive da oggi e i voli partiranno dall’aeroporto “Leonardo Da Vinci” (Fiumicino) dal 29 ottobre. Saranno operativi il martedì, il giovedì e il sabato.

Da Catania, invece, i voli da/per l’aeroporto internazionale Fontanarossa a Sharm el-Sheikh partiranno dal 29 ottobre e saranno attivi il martedì e il sabato. Prenotazioni attive da oggi. Per maggiori informazioni, visitare l’app o il sito ufficiale Wizz Air (www.wizzair.com).

Immagine di repertorio