Viaggi estivi low cost: mete dove fare vacanze economiche (anche per giovani)

Non sai dove andare e puoi spendere poco. Ecco alcuni consigli per chi ha un budget ridotto.

I viaggi estivi low cost sono una chimera? Niente affatto! Esistono decine di mete, in Italia e in tutto il mondo, dove trascorrere le vacanze in serenità spendendo poco.

Ecco alcuni consigli utili.

Viaggi estivi low cost, mete per vacanze economiche

Ecco alcune città economiche dove trascorrere delle vacanze serene e felici, ma senza spendere troppo, in Italia e nel mondo.

Italia

Nella classifica delle città più economiche in Italia figurano 25 città e – a sorpresa – ci sono anche mete turistiche “classiche”, come alcune località in Sicilia e in Sardegna:

Chamois, Valle D’Aosta Biella, Piemonte Tirano, Lombardia Valli del Vanoi, Trentino-Alto Adige Valle delle chiese, Trentino Asiago, Veneto Trieste, Friuli-Venezia Giulia Levanto, Liguria Porto Venere, Ligura Comacchio, Emilia-Romagna Numana, Marche Ortona, Abruzzo Termoli, Molise Castiglione della Pescaia, Toscana Isola d’Elba, Toscana Spoleto, Umbria Sperlonga, Lazio Cilento, Campania Vico del Gargano, Puglia Maratea, Basilicata Castelmezzano, Basilicata Tropea, Calabria Trapani, Sicilia Isola di Levanzo, Sicilia Costa Rei, Sardegna

Viaggi estivi low cost nel mondo, alcune mete internazionali

Le città meno costose per viaggi estivi low cost in Europa e nel resto del mondo sono più “rare”, anche perché di solito è il volo ad avere un costo abbastanza elevato. Tuttavia, esistono alcune mete di enorme bellezza dove i costi per voli, pernottamenti e attività non è eccessivo. Ecco alcune idee:

Croazia e Albania : due Paesi relativamente vicini all’Italia, ricchi di città culturali ma anche spiagge e parchi mozzafiato. I voli possono aggirarsi anche sui 70-80 euro e gli alloggi possono variare dai 200 euro per campeggi o strutture B&B agli oltre 1.700 per resort di lusso.

e : due Paesi relativamente vicini all’Italia, ricchi di città culturali ma anche spiagge e parchi mozzafiato. I voli possono aggirarsi anche sui 70-80 euro e gli alloggi possono variare dai 200 euro per campeggi o strutture B&B agli oltre 1.700 per resort di lusso. Malta : molto gettonata soprattutto dei siciliani. Un mix di mare, cultura multietnica, ma anche i locali della movida e i casinò che hanno reso famosa l’Isola nell’immaginario collettivo.

: molto gettonata soprattutto dei siciliani. Un mix di mare, cultura multietnica, ma anche i locali della movida e i casinò che hanno reso famosa l’Isola nell’immaginario collettivo. Tunisia : Tunisi risulta tra le città più economiche al mondo ed è quindi una meta perfetta per viaggi estivi low cost. Da non perdere siti straordinari e località come la Medina di Tunisi, Cartagine e Sidi Bousaid.

: Tunisi risulta tra le città più economiche al mondo ed è quindi una meta perfetta per viaggi estivi low cost. Da non perdere siti straordinari e località come la Medina di Tunisi, Cartagine e Sidi Bousaid. Spagna e Portogallo : località di mare, città d’arte, movida intensa. Le località in Spagna e Portogallo non mancano di certo e ci sono alcune località che figurano tra le più economiche per viaggi a basso costo dall’Italia, come Tenerife, Malaga, Siviglia, Lisbona e Zambujeira do Mar.

e : località di mare, città d’arte, movida intensa. Le località in Spagna e Portogallo non mancano di certo e ci sono alcune località che figurano tra le più economiche per viaggi a basso costo dall’Italia, come Tenerife, Malaga, Siviglia, Lisbona e Zambujeira do Mar. Isole greche, Cipro e Turchia: mare, ma anche storia e atmosfera multietnica.

Viaggi estivi low cost, mete per giovani

Tenerife, Malta, Corfù, Gallipoli, Pag (Croazia), Galizia, Turunc (Turchia), Ibiza, ma anche Salento, Pietra Ligure, Catania e Palermo in Sicilia: tutte città adatte a persone e gruppi di amici giovani e con un budget, che offrono mare e/o luoghi di movida a costi contenuti.

Consigli e suggerimenti per risparmiare

Sebbene le vacanze last minute siano ormai molto popolari, soprattutto perché permettono di viaggiare a basso costo, prenotare con largo anticipo rimane l’opzione migliore per risparmiare. Prenotare online in genere ha un costo più basso rispetto a un’agenzia di viaggi, ma ciò non è scontato. Soprattutto a inizio e fine estate, infatti, molte agenzie offrono pacchetti all inclusive a prezzi piuttosto competitivi. Basta solo attendere l’occasione giusta, se non si hanno naturalmente delle date fisse. Per dormire, optare per campeggi e ostelli è sicuramente l’opzione più economica, ma spesso anche piccole case vacanze (per gruppi numerosi) e B&B possono garantire prezzi accessibili anche in alta stagione.

I viaggi estivi low cost – se bisogna viaggiare in aereo – possono essere un problema. Il treno e i traghetti di solito sono più comodi, ma non facilmente accessibile per tutte le località. Tuttavia, è anche vero che in estate aumenta la frequenza di molti voli e prenotare al momento giusto (preferibilmente non per il weekend) e con un certo anticipo garantisce voli anche a 20 euro (senza bagaglio).

