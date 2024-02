Vacanze estive 2024, dove andare? Ecco idee, mete e consigli per risparmiare

Opzioni per tutti i gusti, dalle località balneari alle città d'arte, dalle formule low cost a quelle da "VIP". Attesa per l'estate 2024.

La stagione calda è più vicina di quello che sembra e gli italiani sono alla ricerca di mete, in Italia o all’estero, per le proprie vacanze estive del 2024.

Ecco una guida con idee, suggerimenti e qualche alternativa per spendere meno ma trascorrere comunque un bel periodo di relax, da soli, in coppia o con la famiglia.

Attesa per le vacanze estive 2024, le mete più ambite

C’è chi ama il mare e chi preferisce rifugiarsi tra le meraviglie dei borghi antichi, chi sceglie la natura e chi le grandi metropoli. Una cosa è certa: le idee su come trascorrere le vacanze estive vicino casa o all’estero non mancano. Ci sono alternative più costose come i pacchetti all inclusive – che permettono, a un prezzo medio – alto, di godersi il viaggio in totale relax, magari in un bel villaggio vacanze ma anche alternative low cost come le spiagge vicino casa (per chi ha la fortuna di averne), i viaggi in bus o i campeggi.

Quando iniziano e finiscono le vacanze estive?

Tendenzialmente le vacanze estive durano da giugno a settembre (compreso), ma c’è chi – soprattutto per risparmiare o per sfuggire all’afa della stagione calda – avendo la possibilità sceglie le vacanze di inizio ottobre o di fine maggio. Costi più bassi e tante opportunità a disposizione rendono quest’opzione decisamente buona e a volte anche conveniente.

Vacanze estive 2024, dove andare in Italia

Le mete sono varie come i gusti dei viaggiatori. In Italia, si preferisce puntare alle località di mare: tra queste, è impossibile non menzionare Rimini, Riccione, Ischia, Alghero, il Salento o le meravigliose località siciliane come Trapani, San Vito Lo Capo, le più “esclusive” Favignana e Taormina, Lampedusa o le spiagge della costa siracusana. Per chi opta per un mix di storia, cultura e natura, in Italia ci sono alcune delle città d’arte “sempreverdi” più belle al mondo: Roma, la città eterna; ma anche Firenze, Napoli, Verona, Milano, Bologna, Torino.

Per chiunque intenda scegliere di trascorrere le vacanze estive 2024 in città ma senza rinunciare a una gita al mare o a una scampagnata, alcune soluzioni si possono trovare in Sicilia: Catania, Palermo, Siracusa, Agrigento (capitale della cultura 2025), Trapani… tutte città ricche di storia e cultura con il mare a due passi e meravigliosi parchi naturali da scoprire.

Infine, per i viaggiatori intenzionati a trascorrere l’estate in mezzo alla natura, non mancano sicuramente opzioni in Italia: dai meravigliosi paesini che si affacciano sul lago di Garda al Trentino, dalle Alpi al Parco Nazionale dell’Abruzzo, c’è un luogo che si adatta a tutti i gusti (e i budget).

Mete estere più ambite

Elencare tutte le meravigliose mete all’estero ideali per le vacanze estive del 2024 è quasi impossibile. Di seguito, quindi, proponiamo un breve elenco con alcune alternative per diversi tipi di viaggiatori.

Berlino : la bellissima città tedesca offre efficienza nei trasporti, un mix di architettura classica e moderna, pezzi di storia come il Muro di Berlino e anche uno Zoo tra i più famosi al mondo.

: la bellissima città tedesca offre efficienza nei trasporti, un mix di architettura classica e moderna, pezzi di storia come il Muro di Berlino e anche uno Zoo tra i più famosi al mondo. Praga : paesaggi da fiaba, stradine meravigliose per passeggiare, tanti parchi e musei da visitare. Tra i monumenti più belli spiccano il Castello di Praga, la Cattedrale gotica di San Vito e il suggestivo Ponte Carlo. Meta adatta a chi ama storia, natura e cultura ma anche le città con una movida viva e frizzante.

: paesaggi da fiaba, stradine meravigliose per passeggiare, tanti parchi e musei da visitare. Tra i monumenti più belli spiccano il Castello di Praga, la Cattedrale gotica di San Vito e il suggestivo Ponte Carlo. Meta adatta a chi ama storia, natura e cultura ma anche le città con una movida viva e frizzante. Zagabria : per delle vacanze estive 2024 low cost è l’ideale. La capitale della Croazia, infatti, è una delle città più economiche d’Europa. E non mancano i luoghi da visitare per chi ama le città d’arte e l’architettura. Tra i monumenti più belli spiccano la cattedrale gotica, il singolare Museo delle Relazioni Interrotte e il Park Maksimir.

: per delle vacanze estive 2024 low cost è l’ideale. La capitale della Croazia, infatti, è una delle città più economiche d’Europa. E non mancano i luoghi da visitare per chi ama le città d’arte e l’architettura. Tra i monumenti più belli spiccano la cattedrale gotica, il singolare Museo delle Relazioni Interrotte e il Park Maksimir. Tenerife : mare, mare e ancora mare. Le Canarie sono una delle mete balneari più belle ed esclusive al mondo. Offre panorami mozzafiato e spiagge di ogni tipo, ma anche musei da visitare in alternativa alle gite al mare e tanti luoghi per apprezzare la movida cittadina.

: mare, mare e ancora mare. Le Canarie sono una delle mete balneari più belle ed esclusive al mondo. Offre panorami mozzafiato e spiagge di ogni tipo, ma anche musei da visitare in alternativa alle gite al mare e tanti luoghi per apprezzare la movida cittadina. Londra : un classico. Regale, enorme, ricca di quartieri storici e musei di alta qualità, Londra è sicuramente una delle città più belle e visitate d’Europa. Chi la sceglie per le vacanze estive, probabilmente, non ama il mare e tollera discretamente lo smog, ma non riesce a rinunciare – nel proprio viaggio – al vortice di emozioni che solo una grande metropoli sa suscitare.

: un classico. Regale, enorme, ricca di quartieri storici e musei di alta qualità, Londra è sicuramente una delle città più belle e visitate d’Europa. Chi la sceglie per le vacanze estive, probabilmente, non ama il mare e tollera discretamente lo smog, ma non riesce a rinunciare – nel proprio viaggio – al vortice di emozioni che solo una grande metropoli sa suscitare. Santorini – Grecia : spiaggia da “vip”, con panorami mozzafiato e possibilità di organizzare crociere e tour di lusso.

: spiaggia da “vip”, con panorami mozzafiato e possibilità di organizzare crociere e tour di lusso. Fiordi norvegesi : per gli amanti della natura, sono da vedere almeno una volta nella vita. In genere, si consiglia di andare con una crociera organizzata: i mesi estivi sono i migliori, poiché le temperature sono più “miti”.

: per gli amanti della natura, sono da vedere almeno una volta nella vita. In genere, si consiglia di andare con una crociera organizzata: i mesi estivi sono i migliori, poiché le temperature sono più “miti”. Parigi : romantica, sempreverde, suggestiva. Tre parole perfette per descrivere la città francese che da secoli conquista il cuore dei viaggiatori.

: romantica, sempreverde, suggestiva. Tre parole perfette per descrivere la città francese che da secoli conquista il cuore dei viaggiatori. Malta : meta abbastanza economica, conosciuta principalmente per la movida vivace e per le spiagge sempre affollate. Il viaggio a Malta è perfetto per chi

: meta abbastanza economica, conosciuta principalmente per la movida vivace e per le spiagge sempre affollate. Il viaggio a Malta è perfetto per chi New York : per chi ha un budget sufficiente, attraversare l’Oceano è un’opzione più che valida per le vacanze estive 2024. New York – negli Stati Uniti – è una delle città più collegate. La Grande Mela si adatta a ogni tipo di viaggiatore, specialmente a quello che ama le metropoli, e può essere un valido punto di partenza per un tour negli USA.

: per chi ha un budget sufficiente, attraversare l’Oceano è un’opzione più che valida per le vacanze estive 2024. New York – negli Stati Uniti – è una delle città più collegate. La Grande Mela si adatta a ogni tipo di viaggiatore, specialmente a quello che ama le metropoli, e può essere un valido punto di partenza per un tour negli USA. Singapore: fascino orientale e cosmopolita, atmosfera quasi futuristica e scenari indimenticabili. La metropoli d’Oriente – come la chiamano in tanti – è una delle mete preferite per le vacanze estive 2024. Tra le cose da non perdere ci sono i meravigliosi “alberi della vita”, circondati di luci e musica d’atmosfera.

Dove andare in vacanza in estate

Scegliere dove trascorrere le vacanze estive 2024 non è semplice. Ecco le domande da porsi per valutare dove andare in viaggio:

Italia o estero?

Low cost o all inclusive?

Mare, montagna o città?

Metropoli o lontano da tutti?

Da soli, in coppia o con la famiglia?

Vacanza in Sicilia? Ecco alcune idee

Hai scelto la Sicilia come meta per le tue vacanze estive 2024? Ecco 5 (+1) mete da non perdere:

Agrigento : la città della Valle dei Templi, prossimamente anche capitale della Cultura, è la meta perfetta per gli amanti dell’archeologia. Non mancano, in provincia, anche scenari naturali e spiagge da sogno, come la ben nota Scala dei Turchi.

: la città della Valle dei Templi, prossimamente anche capitale della Cultura, è la meta perfetta per gli amanti dell’archeologia. Non mancano, in provincia, anche scenari naturali e spiagge da sogno, come la ben nota Scala dei Turchi. Catania e Palermo : le piccole “metropoli” siciliane, entrambe caratterizzate da un singolare mix di storia e cultura.

: le piccole “metropoli” siciliane, entrambe caratterizzate da un singolare mix di storia e cultura. Favignana : ideale per gli amanti del mare e del relax, un’isola suggestiva che dà il meglio di sé nel periodo estivo.

: ideale per gli amanti del mare e del relax, un’isola suggestiva che dà il meglio di sé nel periodo estivo. Isole Eolie : mare e scenari naturali rendono le isole minori siciliane una meta ideale per le vacanze estive 2024. Si consiglia soprattutto agli amanti delle escursioni in mezzo alla natura e della spiaggia.

: mare e scenari naturali rendono le isole minori siciliane una meta ideale per le vacanze estive 2024. Si consiglia soprattutto agli amanti delle escursioni in mezzo alla natura e della spiaggia. Noto: città barocca per eccellenza, un insieme di musei

Vacanze estive, alternative: all inclusive, pacchetti, acquisti online

Per chi prenota le vacanze estive per il 2024 ci sono diverse opzioni: si può prenotare online o con le agenzie di viaggio, avventurarsi con i propri mezzi di trasporto o utilizzare aerei, autobus e treni. Tra le formule principali di viaggio ricordiamo:

All inclusive : è l’opzione più costosa ma che garantisce una vacanza in totale relax. La formula “all inclusive” è “tutto incluso”: viaggio, soggiorno, pasti e anche eventuali servizi extra.

: è l’opzione più costosa ma che garantisce una vacanza in totale relax. La formula “all inclusive” è “tutto incluso”: viaggio, soggiorno, pasti e anche eventuali servizi extra. Mezza pensione : include la colazione più un pasto al giorno (in genere la cena).

: include la colazione più un pasto al giorno (in genere la cena). B&B e colazione inclusa : di gran lunga più economica è la formula bed&breakfast, che include la camera da letto per riposare (con bagno interno o esterno) e la colazione. Comodo per chi ama stare tutta la giornata fuori, ideale per chi visita citta d’arte o mete culturali.

: di gran lunga più economica è la formula bed&breakfast, che include la camera da letto per riposare (con bagno interno o esterno) e la colazione. Comodo per chi ama stare tutta la giornata fuori, ideale per chi visita citta d’arte o mete culturali. Ostelli : opzione low cost, meno comoda e magari adatta a viaggiatori senza pretese e preferibilmente giovani o in buona salute. Include posto letto e servizi di base, ma garantisce la possibilità di soggiornare in un luogo anche per diversi giorni a prezzo basso.

: opzione low cost, meno comoda e magari adatta a viaggiatori senza pretese e preferibilmente giovani o in buona salute. Include posto letto e servizi di base, ma garantisce la possibilità di soggiornare in un luogo anche per diversi giorni a prezzo basso. Visite ad amici e parenti, l’alternativa a costo zero.

Le alternative low cost

Per chi opta per il low cost in vista delle vacanze estive 2024 ci sono alcune alternative da considerare:

Soggiorno in ostello o, quando possibile, a casa di amici e parenti ;

o, quando possibile, a casa di ; Viaggio in camper : per chi ha la fortuna di avere un mezzo comodo per viaggiare, gli unici soldi da spendere per visitare più città sono quelli della benzina.

: per chi ha la fortuna di avere un mezzo comodo per viaggiare, gli unici soldi da spendere per visitare più città sono quelli della benzina. Car sharing e condivisione delle spese.

I consigli per risparmiare

Ecco alcuni consigli per spendere meno per la vacanza:

Viaggia leggero : solo bagagli a mano, soprattutto se si viaggia in aereo. Una valigia in più fa “lievitare” il prezzo del biglietto aereo.

: solo bagagli a mano, soprattutto se si viaggia in aereo. Una valigia in più fa “lievitare” il prezzo del biglietto aereo. Flessibilità , sia nella scelta della meta (preferibilmente più vicino a casa, così da poter spendere meno per il viaggio) che – nei limiti del possibile – per date e orari.

, sia nella scelta della meta (preferibilmente più vicino a casa, così da poter spendere meno per il viaggio) che – nei limiti del possibile – per date e orari. Scegliere pacchetti o alternative a prezzi scontati : si trovano soprattutto online, ma anche le agenzie di viaggio offrono opzioni ottime.

o alternative a : si trovano soprattutto online, ma anche le agenzie di viaggio offrono opzioni ottime. Evitare i servizi accessori : rinunciare a qualche “comodità” può rivelarsi indispensabile per risparmiare.

: rinunciare a qualche “comodità” può rivelarsi indispensabile per risparmiare. Valuta attentamente il mezzo di prenotazione: fare delle prove prima di scegliere e prenotare è sempre un bene e a volte permette di scoprire occasioni da non perdere, anche last minute.

Vacanze estive 2024, quando si possono prenotare?

Sebbene le vacanze last minute siano ormai molto popolari, soprattutto perché permettono di viaggiare a basso costo, prenotare con largo anticipo rimane l’opzione migliore. Pensare già da gennaio/febbraio alla propria destinazione – se gli impegni lo permettono – è consigliabile. Prenotare già prima delle vacanze pasquali è l’ideale.

Dove acquistare?

Non si risparmia solo online. Per prenotare le vacanze estive è possibile affidarsi a servizi online come Booking, ma anche le classiche agenzie di viaggio (online e offline) sono perfette per chi vuole organizzare un viaggio senza stress e imprevisti.

