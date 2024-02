Caro voli a Pasqua, la soluzione di Codacons: “Cancellare l’addizionale comunale sui biglietti”

Il Codacons regionale e la Task Force Legale Tanasi Consumers si rivolgono al presidente Schifani proponendo una soluzione a lungo termine contro i rincari per i viaggi in aereo. Ecco di cosa si tratt.

Cancellare l’addizionale comunale sui biglietti aerei da e per la Sicilia al fine di abbassare i costi e contrastare il caro voli, soprattutto in vista di Pasqua: è la soluzione proposta dal Codacons regionale e dalla Task Force Legale Tanasi Consumers.

L’appello delle associazioni dei consumatori arriva direttamente, sotto forma di appello, al presidente della Regione Renato Schifani. A rendere nota la proposta per ridurre il costo dei voli – soprattutto in vista delle vacanze pasquali e degli altri periodi di alta stagione – è il vice presidente di Codacons Sicilia, l’avvocato Bruno Messina.

Caro voli e la proposta di cancellare l’addizionale comunale

Con l’approssimarsi del periodo pasquale, i prezzi dei biglietti da e per la Sicilia iniziano ad aumentare. Il tema del caro voli, quindi, torna d’attualità e fa discutere le autorità e i cittadini, che anno dopo anno si trovano a richiedere una soluzione per poter tornare a casa dai propri cari durante le vacanze o semplicemente fare un viaggio in Sicilia senza spendere cifre eccessive.

Il vice presidente di Codacons Sicilia propone di eliminare l’addizionale comunale, una tassa che si applica ai biglietti aerei, con un’apposita norma che la Sicilia – in qualità di Regione a statuto speciale – potrebbe approvare. Questa soluzione contro il caro voli, per il Codacons regionale, “ridurrebbe il costo dei biglietti e per i consumatori, soprattutto per i tanti pendolari che lavorano al Nord, potrebbe rappresentare un grande risparmio”. L’eliminazione della tassa, inoltre, potrebbe rivelarsi un aiuto fondamentale per rilanciare il turismo siciliano anche al di fuori del periodo estivo.

Caro voli, quanto costa l’addizionale comunale

Secondo Messina l’addizionale comunale peserebbe sul costo dei biglietti per un totale di circa 6,50 a passeggero. La sua riduzione o eliminazione, quindi, comporterebbe un risparmio non indifferente per i cittadini.

Essendo ritenuta un’imposta regressiva, questa tassa colpisce soprattutto i viaggiatori a basso reddito che si trovano alla ricerca di voli economici.

La soluzione del Friuli che piace al Codacons

La soluzione dell’eliminazione dell’addizionale comunale sui biglietti contro il caro voli non sarebbe un unicum. Una norma in tal senso è stata approvata dalla giunta Fedriga nel Friuli Venezia Giulia, altra Regione a Statuto Speciale, permettendo ai viaggiatori di spostarsi in aereo a prezzi più accessibili.

Immagine di repertorio