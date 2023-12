Ecco i ponti del 2024, le feste e i weekend lunghi che aspettiamo per l’anno nuovo

Un anno pieno di occasioni per "fare ponte": ecco le festività del 2024, da gennaio a dicembre.

Le feste natalizie stanno arrivando e il 2024 si avvicina. E’ arrivato, quindi, il momento per gli italiani di pianificare e fantasticare sui ponti dell’anno nuovo. Il calendario 2024 presenta diverse opportunità per chi, dopo settimane di lavoro e di impegni, vuole staccare e riposarsi un po’. Magari anche in un bel weekend lungo!

I weekend lunghi del 2024

Nel 2024 sarà possibile fare 24 giorni di vacanza in totale, sfruttando i vari ponti e i weekend lunghi. Questi saranno almeno due: uno durante la primavera in occasione del 25 aprile (la festa della Liberazione), che abbraccia il 1° maggio (Festa dei lavoratori) e l’altro sarà in estate in occasione di Ferragosto. Ciò significa che per i lavoratori e gli studenti, ci sono belle notizie.

Ponti dell’anno 2024: i giorni festivi

Il 2024 inizia con la giornata di Capodanno, il 1° gennaio, che cade di lunedì. La Befana del 6 gennaio però, arriva il sabato: quindi la temuta befana ci porterà, con la sua Epifania, la fine delle vacanze di Natale e da lunedì 8 gennaio si tornerà alla normalità. Il prossimo momento da segnare sul calendario è Pasqua 2024, che sarà domenica 31 marzo, con il Lunedì dell’Angelo che coinciderà con il giorno del “pesce d’aprile”.

Il 25 aprile e l’1 maggio (Festa della Liberazione e Festa dei lavoratori) cadranno rispettivamente di giovedì e mercoledì: una “ghiotta” occasione per prendersi – se possibile – quasi una settimana intera di vacanze in piena primavera.

Andiamo all’estate: anche il 2 giugno 2024 (Festa della Repubblica) cade di domenica, quindi bisognerà attendere un altro momento per weekend festivi più lunghi. Ferragosto sarà di giovedì: una meravigliosa occasione per fare un ponte lungo anche nel caso in cui si decida di prendere le tanto attese ferie estive in un altro momento della stagione calda.

Altra occasione propizia per un ponte di fine 2024 si avrà per Ognissanti: l’1 novembre quest’anno è di venerdì e – per chi non ha impegni lavorativi per il sabato – sarà possibile organizzare un mini viaggio dalla sera di Halloween a domenica 3 novembre.

I ponti del Natale 2024

Il Natale prossimo non inizia nel migliore dei modi. L’8 dicembre, la Festa dell’Immacolata 2024, sarà di domenica. Possiamo consolarci, però, con l’arrivo del Natale 2024. Natale e Santo Stefano cadranno di mercoledì e un giovedì, lasciando aperta l’immaginazione magari di una bella vacanza o di quasi una settimana di riposo. Le notizie positive non finiscono qui: Capodanno 2025, infatti, verrà di mercoledì: altra occasione fantastica per chiudere l’anno con un viaggio.

Foto di tigerlily713 da Pixabay