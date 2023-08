Buon Ferragosto 2023: frasi da condividere su WhatsApp e social, idee ed eventi

Le migliori frasi e citazioni da condividere per augurare un buon Ferragosto ad amici e parenti.

Il 15 agosto è arrivato, il che significa che è il momento di gridare a gran voce “Buon Ferragosto 2023“. E lo si può fare tramite frasi di auguri, immagini di buongiorno o con un simpatico invito a uno dei tanti eventi di questo caldo 15 agosto (per i fortunati che saranno in ferie).

Ecco alcune idee su frasi da condividere e i nostri articoli sugli eventi di Ferragosto.

Buon Ferragosto 2023, frasi da condividere

Idee semplici

Buongiorno e buon Ferragosto! Ti auguro una giornata felice, da passare con l’affetto dei tuoi cari e in totale relax.

Buon Ferragosto 2023, ma soprattutto buona grigliata! (E sì, va bene anche per gli amici vegan, perché non si griglia solo la carne).

Momenti di allegria e di grandi mangiate, buon Ferragosto 2023 a te e alla tua famiglia!

Auguri di Ferragosto 2023 originali

(per chi lavora) Anche se non puoi goderti il 15 agosto come tutti gli altri, pensa al lato positivo: non devi andare in giro in costume!

(dal film “L’estate addosso) “Ci sono estati che ci porteremo addosso per sempre, estati che ricorderemo, estati che sogneremo di vivere ancora”.

(per gli innamorati o per i migliori amici) Ferragosto è il momento più bello dell’estate, ma senza di te non c’è Ferragosto. Auguri!

Commenti divertenti

A Ferragosto si fanno gli auguri? Boh, io per non sbagliare te li faccio lo stesso! Un abbraccio e una buona giornata.

Il miglior Ferragosto è quello che si trascorre con gli amici e la famiglia in salute e allegria… ovviamente se c’è il cibo in tavola, va tutto meglio!

“Ferragosto, bilancia mia non ti conosco… Tanti auguri e buona giornata, ricordati di non mangiare troppo (scherzo ovviamente).

Idee menu ed eventi

Inviati gli auguri di buon Ferragosto 2023, è tempo di pensare a cosa fare per trascorrere un buon 15 agosto. Si può pensare a gite all’aperto, una giornata al mare o al museo, un semplice franzo di Ferragosto in famiglia o ancora un po’ di relax a casa (se si ha la fortuna di essere in ferie da lavoro).

Su QdS.it un resoconto degli eventi e qualche suggerimento su cosa fare a Ferragosto in Sicilia, con idee per tutti i gusti.

Per chi trascorrerà un felice Ferragosto 2023 tra le mura domestiche o deve preparare il pranzo per una gita fuori porta, ecco alcune idee menu (che comprende anche qualche info sulla tendenza del momento: il panettone estivo).