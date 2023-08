Menù Ferragosto 2023: cosa cucinare? Le idee e la novità del panettone estivo

Idee menù per tutti i gusti per trascorrere un buon Ferragosto 2023 a tavola.

Se a “Cosa fai a Ferragosto?” avete già trovato una risposta, c’è una domanda ancora più importante da porsi per il 15 agosto ossia “Cosa si mangia?”. Ecco alcune idee menu per il pranzo di Ferragosto 2023.

Menu di Ferragosto 2023, idee: cosa mangiare?

Le risposte possono essere molteplici, visto che si tratta di un momento di convivialità in cui ogni palato deve essere soddisfatto. Oltre ciò, si deve pensare anche a un altro aspetto: si mangerà in relazione a dove si è.

Saranno sicuramente preferiti panini, frittate, insalate di riso o cibi che non hanno bisogna di cottura se si trascorrerà un Ferragosto all’insegna del mare o di un’escursione in montagna. Per i tanti, invece, che preferiranno celebrare il 15 agosto con un solenne pranzo con amici e/o parenti l’ideale sarebbe un menu che tenga conto delle esigenze di tutti, delle tradizioni culinarie ma anche di omaggiare la stagione estiva con i prodotti che propone.

Per un menu di Ferragosto 2023 al sapor di tradizioni siciliane, sulla tavola non devono mai mancare come antipasti la caponata e la parmigiana di melanzane. Se la caponata è il mix di ingredienti quali melanzane, cipolla, pomodoro, olive, capperi, sedano e peperoni fritti uno per uno e poi uniti insieme in padella con zucchero e aceto, la parmigiana è il tripudio della melanzana sistemata a strati con pomodoro, basilico e formaggio (c’è chi aggiunge anche uovo e prosciutto). I meno timorosi della bilancia, come antipasto si concedono anche la scacciata siciliana, una sorta di pizza ripiena che viene farcita in moltissimi modi quali tuma, acciughe e olive, ma anche con cavolfiori o broccoli o più semplicemente con prosciutto e formaggio o patate e salsiccia.

Per variare, si può scegliere come antipasti tra pomodori freddi ripieni di tonno, rotolini di mortadella e pistacchio servendosi di lunghe strisce di pane bianco e di granella di pistacchio o spiedini prosciutto cotto, melone e mozzarella.

Per i primi, invece, sulla tavola potranno esserci la pasta al forno o la pasta alla norma. Se nella prima il tipo di pasta cambia in base alla provincia siciliana con aggiunta a piacimento di formaggio, salsa, prosciutto, nella seconda ciò che rende norma la pasta è il condimento fatto di pomodoro, melanzane fritte e ricotta salata. In alternativa alla tradizione culinaria siciliana, si può optare per una pasta fredda condita come meglio aggrada, spaghetti aglio olio e peperoncino o insalata di riso. Le ben note e amata lasagne possono diventare un must di Ferragosto perché non hanno eguali.

Sui secondi piatti c’è l’imbarazzo della scelta. Si può preferire la carne o il pesce. Tutto dipende da dove si è e quali sono le preferenze. Se il menu di Ferragosto 2023 è a base di carne, si prediligano gli involtini di carne ripieni di prosciutto o pistacchio oppure il classico “arrusti e mangia”. Se si mangia a base di pesce, si può scegliere tra una frittura di pesce, una griglia mista o anche gli involtini di pesce spada nel cui ripieno non devono mai mancare i pinoli. Come contorno, un’insalata verde, i peperoni fritti in padella o delle polpette di melanzane con mollica e formaggio.

Opzione vegan

Finora abbiamo considerato un potenziale menu di Ferragosto 2023 per onnivori, ma si deve tenere conto di tutti i palati. Anche di quelli dei vegani. Per tale ragione, ecco di seguito il menu di Ferragosto per i vegani.

Per quanto riguarda gli antipasti, c’è l’imbarazzo della scelta. La classica bruschetta al pomodoro può diventare una bruschetta con ricotta di soia, more e basilico comodamente adagiate su fette di pane leggermente tostate. Un’ottima idea è anche il dip, ossia creme in cui immergere crostini di pane, cracker, grissini o cruditè di verdure. È possibile creare ogni tipo di dip con le combinazioni che più assecondano il palato. La nostra proposta è un dip con fagiolini cannellini e spinaci alla senape da accompagnare con bollicine. Per andare sul sicuro, si può preparare un hummus al pesto di basilico e pinoli ossia una crema creatasi dal mix di ceci, pinoli, basilico e olio extravergine d’oliva.

Per i primi piatti per il pranzo di Ferragosto 2023, si consigliano: pasta al tonno e pomodorini, insalata di orzo al pesto di rucola e basilico con fragole e datterini facendo molta attenzione nel preparare i cereali con acqua di cottura e il pesto. Le lasagne restano un must anche nel menù vegano, ma con degli accorgimenti. La lasagna vegan ha una besciamella preparata con latte di soia, olio extravergine d’oliva e noce moscata. Per i condimenti, è meglio preferire le verdure quali porri, carote ed erbette da far saltare in padella. Per le lasagne, si consiglia di utilizzare il pane carasau e assemblare con besciamella, spezie e condimento.

I secondi piatti, invece, danno modo di essere creativi e personalizzare. Si consigliano insalate come quella con melone e tonno con prezzemolo e lime o lo sformato proteico alle zucchine realizzato con farina di ceci e tofu affumicato. Altra idea sfiziosa sono i burger vegani senza cottura di fagioli rossi e tofu affumicato in cui si frullano tutti gli ingredienti aggiungendo rosmarino e paprika, si assemblano e si inseriscono all’interno del panino.

Angolo dolci, il panettone estivo

Una volta arrivati alla fine dell’ultimo boccone dei secondi piatti, si deve passare ai dolci per un pranzo di Ferragosto 2023 da ricordare. Per gli amanti della tradizione siciliana, non mancheranno cannoli e cassate. Ottima scelta sarà anche preferire una torta gelato o il classico tiramisù fatto in casa. Negli anni la tradizionale ricetta del tiramisù è stata rivoluzionata. Il caffè si può sostituire con le fragole o con il cioccolato. Altro ottimo dolce da fare in casa è il salame turco. Un composto di biscotti, cacao, uova, zucchero e burro che dopo averlo impastato deve prendere la forma del salame e riposare in congelatore per solidificarsi.

Il protagonista di Ferragosto, però, già da qualche anno è il panettone. Avete letto bene: il panettone. Non è più solo un dolce natalizio, ma il panettone diventa Re della convivialità di Ferragosto 2023 come conferma il Maestro Fiasconaro, eccellenza siciliana conosciuta nel mondo per i suoi panettoni e gli altri prodotti.

“Si tratta di un rito che si perpetua di anno in anno. Abbiamo iniziato da quasi trent’anni a destagionalizzare il panettone siciliano e oggi dal Trentino alla Sicilia tutti i grandi panificatori e pasticceri fanno il panettone anche in estate”, dichiara il Maestro Fiasconaro. “Pensi che già 15 anni fa col Comune di Milano dedicavo il Ferragosto a portare nelle carceri e negli orfanotrofi i panettoni. Noi siamo stati gli antesignani”, aggiunge.

Per l’estate 2023, Fiasconaro ha creato la sua proposta di panettone: “In estate ho sempre giocato a fare un cubetto di panettone tradizionale; quindi, trionfo di arancia e uva sultanina. Fare dei panettoni piccoli, rendendoli disidratati, metterli in un fornetto per farli diventare croccanti. Accompagnati con la granita di mandorle o le fragoline di Ribera o i gelsi, crea un contrasto che al palato piace”.

Per Nicola Fiasconaro, però, il panettone per Ferragosto non va a sostituire altri dolci, ma è un’ottima variante che sta conquistando le spiagge d’Italia da nord a sud. Il panettone estivo è diverso da quello autunnale o natalizio. Il Maestro Fiasconaro precisa: “Il panettone estivo deve essere più leggero, si deve snellire e deve essere più fruttato, più delicato e povero di grassi”. L’ultimo consiglio del Maestro Fiasconaro è sugli abbinamenti: “Se il panettone viene mangiato dopo cena, si può accompagnare con un bicchiere di malvasia o di samperi. Di giorno, è preferibile associarlo alla granita per sentire bene le fragranze e i profumi. Non esistono regole, però: si dia spazio alla creatività e al personale modo di interpretare e personalizzare”.

Immagine di repertorio da Pixabay, di