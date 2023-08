Ferragosto Sicilia 2023, cosa fare in giro per l’Isola: feste, sagre e musei

Ferragosto Sicilia 2023, tutti gli appuntamenti in programma nell'isola. Dalle sagre ai musei, alle escursioni alle degustazioni.

Ognuno ha la sua formula più congeniale per trascorrere il Ferragosto. C’è chi preferisce una giornata al mare o in montagna, c’è chi predilige godersi il silenzio della città, chi divertirsi con gli amici o rimanere con i parenti. Il Ferragosto assume connotazioni diverse in relazione a chi lo vive e a cosa ci si aspetta. Non esiste il miglior modo per godersi il Ferragosto.

Ferragosto Sicilia 2023, tanti eventi in programma

C’è solo una regola: stare bene facendo cosa piace. Come ogni anno, gli eventi in Sicilia per il 15 agosto sono tantissimi. C’è possibilità di partecipare alle tradizionali e secolari feste religiose, di godersi momenti di convivialità tra degustazioni, escursioni e cibi tipici, di dedicarsi ad esperienze uniche e straordinarie, di visitare mostre, musei e parchi.

Insomma, la Sicilia offre pluralità, la stessa che la contraddistingue e la fa apprezzare in tutto il mondo. Abbiamo selezionato una serie di eventi che si svolgono in Sicilia proprio a Ferragosto, con l’intento di trovare per ognuno un’attività che possa arricchire il tempo speso.

Ferragosto Sicilia 2023, feste religiose

La Vara di Messina

“La Vara di Messina: una storia di fede lunga 500 anni” è il titolo scelto per l’edizione 2023 della tradizionale processione che da cinque secoli porta cittadini e turisti per le vie della città di Messina. Dal 10 al 15 agosto la città si anima di eventi. Quest’anno l’Amministrazione comunale ha puntato al recupero di vecchie tradizioni. Nel giorno di Ferragosto, il programma della solenne festa prevede: – alle 7:00 stendimento delle corde e legatura al cippo della Vara – alle 9:00 sparo di 21 colpi di cannone a salve da Forte San Salvatore – dalle 11:00 alle 17:00, a Largo Minutoli si terrà l’annullo speciale sulla cartolina raffigurante la Nave Ammiraglia di MSC World Europa accanto alla Vara. Alle ore 11:00 Solenne Pontificale mentre alle 17:30, a Piazza Castronovo, avrà inizio la recitazione del Santo Rosario e, a seguire, ai piedi della Vara il mezzosoprano Samantha Accetta intonerà l’Ave Maria di Schubert; alle 18:15 tradizionale momento della benedizione delle corde e alle 18.30 partenza ufficiale della Vara da piazza Castronovo, accompagnato da spari di batteria e lancio di bigliettini. Alle 23:00 esecuzione di fuochi pirotecnici dalla Madonnina del Porto.

La Vara di Randazzo

La Festa dell’Assunta a Randazzo è caratterizzata dalla spettacolare e tradizionale processione della Vara dell’Assunta. “A vara” simboleggia i tre misteri della Madre di Dio: la Dormizione, l’Assunzione e l’Incoronazione. Il programma di martedì 15 agosto prevede: ore 10:00 Celebrazione Eucaristica animata dai personaggi della VARA, ore 11:00 Sfilata dei personaggi della vara per le vie del centro storico, accompagnati dal Corpo Bandistico Erasmo Marotta, ore 11:30 Celebrazione Eucaristica, ore 16:30 Processione de A’ Vara – carro trionfale raffigurante Dormizione, l’Assunzione e l’Incoronazione della Beata Vergine Maria. Al rientro della Vara si terrà la Celebrazione Eucaristica.

Motta D’Affermo festeggia San Rocco

Dal 15 al 16 agosto si festeggia San Rocco a Motta D’Affermo. Il programma dei festeggiamenti prevede: martedì 15 agosto ore 11:00 la celebrazione eucaristica, ore 19:00 Santa Messa nella Chiesa di San Rocco e Vespri di San Rocco, ore 22:00 Concerto della banda musicale di Motta d’Affermo, ore 23:30 Premiazione del Concorso “Balcone Fiorito”.

Ferragosto Sicilia 2023, degustazioni, feste e altro

“White Party” di Ferragosto allo Stand Florio

Alessio Ciriminna in collaborazione con Dorian organizza per il 14 agosto 2023 presso lo Stand Florio a Palermo un evento che richiede un dress code rigorosamente bianco. Si parte alle 20:00 con la cena servita al tavolo. La serata si ultima con musica dal vivo e dj set a seguire. È necessario prenotare.

Ferragosto a Petralia Soprana

La cittadina di Petralia Soprana si accende per il Ferragosto 2023 già dalla sera del 14 agosto. Ci sarà la serenata “a zita” che l’indomani sarà chiamata a sposarsi nel celebre “Matrimonio Baronale”, organizzato dagli Stendardieri. Martedì 15 agosto, sarà possibile degustare piatti tipici e scoprire le bellezze del borgo. Non mancheranno i gruppi folkloristici internazionali e gli Stendardieri sopranesi.

Ferragosto al Parco Finistrelle

Lunedì 14 agosto al Parco Naturavventura Finistrelle è organizzato un evento a contatto con la natura. Una notte di Ferragosto nel bosco, di notte, immersi in un’avventurosa oscurità tra gli alberi e gli uccelli notturni, con percorsi, degustazioni e pernottamento in tenda.

Casa sull’albero: il soggiorno dei sogni nel cuore delle Madonie

Nel Parco Avventura Madonie sarà possibile dormire in una casa sull’albero a cui si accede da una scala provvista da terrazza che dà sul bosco. Tutte le case sono disponibili tutti i giorni per un massimo di tre pernottamenti consecutivi. Al loro interno possono soggiornare da due a sette persone, a seconda della casa (con check-in alle 15.00 e check-out alle 10.00 dell’ultimo giorno di pernottamento).

Treni storici in Sicilia: le tratte sulle più belle linee ferroviarie

Promossa dalla Regione Siciliana tramite l’assessorato del Turismo, dello sport e dello spettacolo e realizzata in collaborazione con la Fondazione FS, l’iniziativa parte il 12 agosto. Prevede 51 appuntamenti sulle più belle e panoramiche linee ferroviarie dell’Isola. Itinerari alla scoperta di un territorio ricco di bellezze storiche, architettoniche e di sapori unici, immaginato per connettere alcuni dei centri urbani più importanti con luoghi dai panorami mozzafiato.

“Watergames Capaci”: parco acquatico di 800 metri quadrati

Dall’11 agosto al 3 settembre dalle ore 9:00 alle ore 19:00 sarà possibile visitare il parco acquatico galleggiante di circa 800 metri quadrati con tanti giochi più o meno spericolati, sul lungomare di Capaci. Turni da mezz’ora.

Elettra Lamborghini a San Leone

Elettra Lamborghini sarà la protagonista di San Leone in provincia di Agrigento lunedì sera 14 agosto. Presso piazza Giglia la cantante terrà un concerto gratuito nel quale canterà tutti i suoi brani più celebri promettendo divertimento, allegria e balli.

Ferragosto Sicilia 2023, musei, Parchi e Mostre

Segesta Teatro Festival

Dal 15 al 22 agosto presso il Parco Archeologico di Segesta prende il via una nuova edizione del Segesta Teatro Festival con la direzione artistica di Claudio Collovà, sostenuto dal MiC – Ministero della Cultura e promosso dal Parco Archeologico di Segesta. Martedì 15 agosto nel Teatro Antico, con replica il giorno successivo, Gabriele Vacis rilegge in chiave contemporanea Prometeo di Eschilo. Sul palco il gruppo di giovani e già straordinari attori, diplomati alla Scuola del Teatro Stabile di Torino e riuniti nel gruppo teatrale PEM Potenziali Evocati Multimediali.

Parco Archeologico di Selinunte: visite al Baglio Florio

Al Parco Archeologico di Selinunte è possibile fare un tour raggiungendo l’area della Collina Orientale con una passeggiata. Da qui si potrà ammirare l’architettura dorica all’Heraion o Tempio E risalente al V sec a.C., ai resti del Tempio F di metà del sec. VI a.C., dedicato forse a Dioniso. Infine, il Tempio G, risalente alla metà del secolo VI a.C. Vicino al Baglio Florio si esploreranno i reperti esposti nell’antiquarium allestito al suo interno con i manufatti.

Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi

Una navetta elettrica, ecologica e sostenibile farà raggiungere il centro della città per scoprire la chiesa di Santa Maria dei Greci, il Museo diocesano, la cattedrale di San Gerlando con le torri, la sala dei sarcofagi, la Biblioteca Lucchesiana e il Teatro Pirandello. Questo servizio è merito della sinergia tra Parco archeologico Valle dei Templi e l’associazione Ecclesia Viva che ha messo a disposizione il servizio con i MudiBus. Assicurati gli accessi al Tempio di Giunone, al Tempio di Ercole e al Teatro Ellenistico.

“Punctum”: la mostra di Omar Hassan

Presso il Palazzo dei Normanni dal lunedì al sabato, dalle 8.30 alle 16.30 e domenica e festivi, dalle 8.30 alle 12.30 sarà possibile visitare la mostra di Omar Hassan, l’artista italo-egiziano, figlio della tolleranza, per la prima volta a Palermo nel Palazzo Reale che custodisce la Cappella Palatina, simbolo dell’integrazione per eccellenza. “Punctum” è frutto di un dialogo autentico sull’asse Milano-Palermo tra l’artista italo-egiziano e la stessa Fondazione.

“Intrecci” al Museo Mandralisca di Cefalù

“Intrecci” vede approdare nelle sale del museo una selezione di opere realizzate dai più grandi maestri dell’arte contemporanea, già esposte al Museo delle Trame Mediterranee di Gibellina, nell’ottica di instaurare un dialogo, oltre il tempo e lo spazio, con le opere d’arte classica, già patrimonio del Mandralisca. Visitabile dalle ore 9:00 alle ore 19:00 e nei festivi dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00.

“Profondo blu” di Gaetano Barbarotto a Cefalù

Presso l’Ottagono di Santa Caterina di Cefalù dal 12 al 21 agosto è visitabile la mostra personale di Gaetano Barbarotto incentrata sul mare e i suoi abissi. Ingresso libero dalle ore 18:00 a mezzanotte.

“Ferdinando Scianna. Ti ricordo Sicilia”: a Catania

Curata da Paola Bergna e Alberto Bianda, al Castello Ursino di Catania è stata allestita una mostra che propone al pubblico una selezione di oltre ottanta fotografie che attraversa l’intera carriera del fotografo siciliano. È stato realizzato un percorso narrativo, costruito su diversi capitoli e varie modalità di allestimento in bianco e nero per evidenziare lo stretto legame che unisce l’autore alla sua terra d’origine. La mostra è aperta al pubblico fino al 20 ottobre tutti i giorni, dalle 10:00 alle 19:00.

Ferragosto Sicilia 2023, escursioni

“Gocce di luce” a Ferragosto: passeggiata al Bosco della Ficuzza

Nella Riserva naturale orientata del Bosco della Ficuzza, Falcon Walks organizza una passeggiata notturna chiamata “Gocce di luce”, lunedì 14 agosto dalle ore 19:00 a mezzanotte, con raduno in piazza Figurella 155 a Villabate. Consigliato abbigliamento comodo e pranzo a sacco.

Trekking sul Monte Gemmellaro

Partenza alle ore 18:00 di fronte il ristorante la “Nuova Quercia” contrada Bottara (Belpasso/Nicolosi) per una passeggiata in natura per osservare il tramonto e le stelle. Giunti al rifugio di monte Gemmellaro sarà possibile godersi il cielo stellato e consumare la cena a sacco. Si torna indietro alle ore 22:30. Munirsi di: scarpe da trekking, abbigliamento a strati, giubbino o felpa in zaino per la sera, cappellino da sole, acqua, cena al sacco, telo per stendersi e torcia. Costo: 15 euro.